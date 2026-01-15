Instagram Fenomeni Merve Sanay Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan fenoman Merve Sanay ve Deniz Berk Cengiz dahil 18 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Pointer / X
Son günlerde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
