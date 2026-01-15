onedio
Instagram Fenomeni Merve Sanay Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2026 - 12:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan fenoman Merve Sanay ve Deniz Berk Cengiz dahil 18 kişi gözaltına alındı. 

Kaynak: Pointer / X

Son günlerde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile aralarında eski futbolcu Ümit Karan, fenomenler Merve Senay ve Deniz Berk Cengiz dahil 18 kişi gözaltına alındı.

