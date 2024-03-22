İnsanın Kendi Sınavını Belirlemesi: Kader Aslında Nedir?

ARAF-8. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Görüldüğü gibi sistem basit olarak artı eksi üzerine işliyor. Yani kişinin günahı (eksisi) 10 sevabı (artısı) 11 ise sınavı geçiyor. Bir başka kişinin günahı 1000 sevabı 1.001 ise sınavı geçiyor. Ayetin söylediği tam da bu şekilde artı, eksi üzerinedir.

Şimdi gelelim bu sistemde notların nasıl değerlendirildiğine; Buna çok iyi bildiğimiz eğitim sistemimizden örnek verirsek çok kolay anlaşılır. Bilindiği gibi hangi aşamada, hangi sınıfta olursa olsun sınavlarda cevaplara 10 üzerinden not verilir. İşte ilahi sistemdeki değerlendirmede tıpkı buna benzer. Biraz ayrıntıya girelim.

Kişiler gerek sağlık durumları olsun gerekse ekonomik vs. gibi yaşam imkanlarına göre kimi yoksul, kimi varlıklı veya orta halli, belirli bir sosyal statü içerisinde yaşarlar. Buna yine matematik sınavından örnek vererek devam edelim ve de İnsanların yaşam seviyesini matematiğin seviyeleriyle eşleştirelim. Buna göre imkanları en alt seviyedeki kişi, eğitim seviyesine göre matematikte çarpım tablosundaki örneğin yedi kere beş, altı kere altı gibi sorulara muhatap olacaktır. Sosyal durumu, imkânı çok olan yani yukarı sınıftaki kişiler ise seviyeleri gereği, çeşitli denklemler, algoritmalar vs. gibi yüksek matematiğe muhatap olacaklardır. Dolayısıyla insanın sınav yaşamındaki şartları ne olursa olsun puanlama 10 üzerinden olacağı için değerlendirilme adil olur.

Soru-Sınav soruları için matematikten örnekler vermeniz çok iyiydi. Yaşam şartları yoksulluk içinde olanların çarpım tablosu gibi basit matematikten, durumu iyi olanların ise derecelerine göre denklem, yüksek matematik gibi sorulara muhatap olacağı benzetmesi adil sınav konusunu anlaşılır hale getirdi. Ancak iyi durumda olanların daha çok iyilik yapma avantajları olması durumu hala ortada. Bu sınıf farkı oluşumunu nasıl değerlendireceğiz?

Burada şunu tekrar belirterek başlayayım. Söylediğiniz gibi insanların yaşamında sosyal statü, sağlık gibi konularda çok fazla eşitsizlikler var. Ama bu eşitsizliği yaşadığımız dünyanın doğal şartları oluşturuyor. Yaratıcı buna müdahale etmiyor. Bunu unutmayalım. O planı gereği yaşam ortamını yaratmış, insanın yaptığı doğruları ve yanlışları zerresine kadar kaydediyor. Şimdi soruya gelelim.Nedense imkânı iyi olanların hep avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Oysa bu konuda görülemeyen şey şudur; Kur’an’a göre, dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdan da sorumlu tutulacağız. Aslında bu toplumsal yaşamın kurallarında da böyledir. Yasalarda yapmamanız gereken yasaklar olduğu gibi yapmanız gerekenler şeylerde vardır. Eğer yapmak zorunda olduğunuz şeyleri yapmazsanız ilgili yasalarla yüz yüze gelirsiniz. Onun için imkanlara sahip olmak demek iyilik yapıp artı puan alma avantajı olmak değildir. Aynı zamanda dezavantajları hatta riski de vardır.