İnsana “Nasıl Yani?” Dedirten 8 Akılalmaz Fizik Olayı

Yerçekimi, bilinen en temel fiziksel kuvvetlerden biridir. Dünyanın her şeyi kendine çekme gücü de herkesçe bilinen bir bilgidir. Peki, bu gücün sadece Dünya'ya ait olmadığını söylesek? Asında her cisim, her atom birbirini çeker. Örnek olarak, Ay, Dünya’yı çeker ve bu yüzden okyanuslarda gelgitler meydana gelir. Ayrıca cisimlerin kütlesine göre farklı miktarda çekim kuvvetleri uygularlar. Gerçekten insana 'Nasıl yani?' dedirtiyor.