İnsana “Nasıl Yani?” Dedirten 8 Akılalmaz Fizik Olayı

Kuantum mekaniğin ilginç özelliklerini gözlemlemek için Schrödinger'in kedisi olarak adlandırılan bir deneyi incelemek gerekir. Bu deneyde, bir kedi bir kutuya yerleştirilir ve kutu kapalı tutulur. İçindeki bir mekanizma, atom seviyesinde rasgele bir şekilde çalışarak zehirli bir gazı serbest bırakabilir. Kuantum teorisine göre, kedi hem ölü hem de canlıdır, çünkü kutu açılana kadar kedi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu, kuantum parçacıklarının durumlarının gözlemlenene kadar belirsiz olduğunu gösterir. Bu belirsizlik, kuantum dünyasının en şaşırtıcı ve zorlayıcı özelliklerinden biridir.