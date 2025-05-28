İnsana “Nasıl Yani?” Dedirten 8 Akılalmaz Fizik Olayı
Günlük yaşantımızda gözümüze çarpan ve merak ettiğimiz bazı olaylar aslında oldukça basit fizik ilkeleriyle ilgilidir. Gökyüzü neden mavi, uçaklar nasıl düşmeden uçuyor gibi soruların altında fiziğin ne kadar derin ve bazen karşı konulamaz olduğunu gözler önüne seriyor. Sizi daha fazla meraklandırmadan içeriğe geçelim! 👇
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1. Soğuk: Ben aslında yoğum!
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2. Yerçekimi sadece Dünya'ya ait değildir...
3. Işığın hiçbir durumda hızı değişmez!
4. Su buz olurken neden genleşir?
5. Gel gelelim, uçakların havada nasıl asılı kaldığına...
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6. Göklerin neden mavi olduğunu bu maddede açıklıyoruz!
7. Hızla seyahat edince zaman yavaşlar mı?
8. Son olarak, Kuantum mekaniğinin ilginç özelliklerine bakalım.
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