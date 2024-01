Bu görselde dikkatini çeken ilk figür ağaç olduğuna göre, senin karanlık yönün mükemmeliyetçiliğin. Bu hayatta her şey mükemmel olmalı senin için. Yalnızca 'iyi' olan şeyler, sana yeterli gelmiyor. Her zaman daha iyisinin peşindesin. Fakat bu istek, zaman zaman hırsa dönüşerek gözünü boyayabiliyor. Her şeyin mükemmel olmasını isterken etrafındaki diğer güzel detayları kaçırıyor, hayatın güzelliklerin mahrum kalıyor gibisin. Bu durum ise hem seni hem de yakın çevrendeki insanları yoruyor. Kontrol edemeyeceğin bazı olaylar yaşadığında, elin ayağına dolanıyor ve ne yapacağını kestiremiyorsun. Gel gör ki sen yardım almaktan da hoşlanmayan bir insansın. Sen, her şeyi kendisi halletmeye çalışan birisisin. Başka kimseye güvenmiyor, en iyisini yapmaya hep kendin çabalıyorsun. Aslında bu, çoğu insanın da imrendiği bir durum. Herkes yerinde sayarken sen, ileri gitmeye devam ediyorsun.

Yine de yorulduğun zamanlarda arkana yaslanmaktan çekinme, olur mu?