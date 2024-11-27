Pernod Ricard Türkiye'den Erken Yeni Yıl Kutlaması: Gece Megastar Tarkan Damga Vurdu

''Bizim için çok heyecanlı bir akşamda yine birlikteyiz. 20 yılı aşkın süredir içinde olduğum bu keyifli yolculukta, çabalarımızın karşılığını almak ve bunu sizlerle paylaşmak benim için büyük gurur, büyük mutluluk. Ürünlerimiz ile elde ettiğimiz başarı sayesinde Amerika, Hindistan, Çin gibi büyük pazarları geride bıraktık. Bu akşam, hem yeni ürünümüzü sizlerle buluşturmak hem de yeni yıl kutlamalarına başlangıç yapmak istedik. Şirketimizin bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza, global ve yerel ekiplerimize, bu geceyi organize eden tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, 2025’in hepimize mutluluk getirmesini diliyorum.''