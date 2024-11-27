Pernod Ricard Türkiye'den Erken Yeni Yıl Kutlaması: Gece Megastar Tarkan Damga Vurdu
Pernod Ricard Türkiye'den Erken Yeni Yıl Kutlaması: Gece Megastar Tarkan Damga Vurdu
Pernod Ricard Türkiye, 2025’e unutulmaz bir başlangıç yapmak için İstanbul’daki Rixos Tersane’de görkemli bir yeni yıl kutlaması düzenledi. Etkinlikte Megastar Tarkan dinleyicilerini büyülerken, Brothers grubu sahneye sürprizlerle damga vurdu. Pernod Ricard CEO’ları Türkiye’nin markaları için önemine değinerek geceyi kutlamanın mutluluğunu paylaştı.
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Fransa merkezli Pernod Ricard, yeni yılı kutlamak için 2025’e unutulmaz bir başlangıç yaptı. İstanbul’un büyüleyici atmosferinde tarihi yarımadada bulunan Rixos Tersane’de gerçekleşen gece iş ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.
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Etkinlikte Megastar Tarkan’ın sahne performansı büyük beğeni toplarken, Brothers’ın sahnedeki sürprizleri ve mekandaki interaktif alanlar katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Chivas Brothers CEO’su Jean-Etienne Gourgues gecede yaptığı konuşmada “Türkiye bizim için çok özel ve önemli bir ülke. Burada olmaktan ve bu kadar yetenekli insanlarla çalışmaktan dolayı inanılmaz mutluyum.” diyerek Türkiye’nin markalarına olan katkısını vurguladı.
Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Selçuk Tümay ise şunları söyledi:
Pek çok ünlü ismin katıldığı gece katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, gerçekleştirilen organizasyon markanın global başarılarının bir yansıması oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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