28 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün geçmiş gündeminde yer alacak! Endişelenme, geçmişin izleri ve gölgeleri seni dibe çekmeye değil, yüceltmeye geliyor. Hayatında üstünlük sağlamanı, huzur bulmanı ve dengeye kavuşmanı sağlayacak... Zira sonunda geçmiş travmalarından kurtulacaksın. Geçmişi affedecek ve artık tamamen önüne bakacaksın. Her zaman realist olduğunu biliyoruz. Ancak bu yüzleşme ile gerçekçiliğin ötesine geçeceksin. Çünkü yüklerinden arınacaksın.

Venüs ile Chiron arasındaki kare açısının etkisi ile gölgelerinden kurtulacaksın! Hayatı eskisinden daha çok sevecek, karşına çıkan engelleri daha kolay aşacaksın. Belli ki kusursuz Oğlak burçları, her zamankinden ışıl ışıl olacak.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Gönül sızısı geçtiğine göre, kalbinde aşka yer açılacaktır. Duygusal anlamda hafiflemiş olmanın cesareti ile belki de yeni bir aşka yelken açabilirsin. Chiron, kalbini hızla attıracak bağlar kurmanı sağlayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...