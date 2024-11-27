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28 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

Geçmiş sizi özgür kılacak. Peki 28 Kasım Perşembe gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün geçmiş gündeminde yer alacak! Endişelenme, geçmişin izleri ve gölgeleri seni dibe çekmeye değil, yüceltmeye geliyor. Hayatında üstünlük sağlamanı, huzur bulmanı ve dengeye kavuşmanı sağlayacak... Zira sonunda geçmiş travmalarından kurtulacaksın. Geçmişi affedecek ve artık tamamen önüne bakacaksın. Her zaman realist olduğunu biliyoruz. Ancak bu yüzleşme ile gerçekçiliğin ötesine geçeceksin. Çünkü yüklerinden arınacaksın.  

Venüs ile Chiron arasındaki kare açısının etkisi ile gölgelerinden kurtulacaksın! Hayatı eskisinden daha çok sevecek, karşına çıkan engelleri daha kolay aşacaksın. Belli ki kusursuz Oğlak burçları, her zamankinden ışıl ışıl olacak. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Gönül sızısı geçtiğine göre, kalbinde aşka yer açılacaktır. Duygusal anlamda hafiflemiş olmanın cesareti ile belki de yeni bir aşka yelken açabilirsin. Chiron, kalbini hızla attıracak bağlar kurmanı sağlayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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