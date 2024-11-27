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28 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

İş hayatında iniş çıkışlara dikkat! Peki 28 Kasım Perşembe gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün motivasyonun bir anda düşebilir ya da yükselebilir! Anlık olarak yaşayacağın iniş ve çıkışlar iş hayatını etkileyebilir. Profesyonel kararlar vermekte zorlanabilirsin. Belki de bugün işe değiş aşka ve kendine odaklanmalısındır. 

Tam da bu aşamada Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde olduğunu unutmamalısın. İş, kariyer ve para konularında mevcut düzenini koruyarak değişime öncelik vermemelisin. Motivasyonun düşse de günlük rutinlerini tamamlamalısın. Motivasyonun yükseldiğinde ise anlık kararlarla sorumluluklarını geri dönüşü olmayacak şekilde artırmamalısın. 

Hadi biraz da güzel şeylerden söz edelim! Aşk gibi... Chiron'un şifası ile aşka odaklanmak en güzeli olacaktır. Kalbinin sahibini bulabilirsin. Belki de kendin için de bir şeyler yaparak manevi anlamda güçlenebilirsin. Spora başlamak, sağlıklı beslenmek ve huzur sana beslenecek bir alan olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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