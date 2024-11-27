28 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün motivasyonun bir anda düşebilir ya da yükselebilir! Anlık olarak yaşayacağın iniş ve çıkışlar iş hayatını etkileyebilir. Profesyonel kararlar vermekte zorlanabilirsin. Belki de bugün işe değiş aşka ve kendine odaklanmalısındır.

Tam da bu aşamada Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde olduğunu unutmamalısın. İş, kariyer ve para konularında mevcut düzenini koruyarak değişime öncelik vermemelisin. Motivasyonun düşse de günlük rutinlerini tamamlamalısın. Motivasyonun yükseldiğinde ise anlık kararlarla sorumluluklarını geri dönüşü olmayacak şekilde artırmamalısın.

Hadi biraz da güzel şeylerden söz edelim! Aşk gibi... Chiron'un şifası ile aşka odaklanmak en güzeli olacaktır. Kalbinin sahibini bulabilirsin. Belki de kendin için de bir şeyler yaparak manevi anlamda güçlenebilirsin. Spora başlamak, sağlıklı beslenmek ve huzur sana beslenecek bir alan olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...