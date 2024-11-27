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28 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

Duygularınızla hareket edebilirsiniz! Peki 28 Kasım Perşembe gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz alıngan olabilir misin? Sanki hayata duygusal ve hassas bir perspektifden bakıyorsun. Tam da bu noktada Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde olduğunu bilmelisin! Bazı küçük sorunların büyümesi ve tartışmaya dönmesi ihtimaline de açık olmalısın. Bu yüzden belki de ilişkilerden daha pasif tarafta yer almak ve bir adım geri çekilmek iyi bir yol olabilir. 

İşte bu aşamada kıskançlık ve anlık duygu değişimlerinden söz etmeliyiz. Bir anda kendini geri çekebilirsin... Bu duygusal düzensizlik ani kararlar almana neden olabilir. Her şeyin hızla sonuca varmasını beklemek ve ısrarcılık gününün en zorlayıcı yanı olabilir. Sakin ol! 

Chiron'un oyununa gelme. Her şeyin bir anda değişmesi, iyileşmesi ya da kötüleşmesi mümkün değil. Bunu bilerek hareket etmek sana huzur verecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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