Bu görselde ilk dikkatini çeken şey köpek olduğuna göre sen mükemmeliyetçi bir insansın! Peki bu neden zayıf bir yan olsun ki? Her şeye kafayı çok yoruyorsun da ondan! Bazen detaylara o kadar önem veriyorsun asıl önemli olan büyük resmi gözden kaçırıyorsun. Sen her detayın güzel olması için uğraşırken hayat dışarıda akıp gidiyor. Elbette bazen bu huyun senin hayatını güzelleştiriyor. Hatta güzelleştirmekle kalmayıp senin hayatını idame ettirmeni sağlıyor. Peki o zaman neden etrafındaki insanlar bu durumdan şikayetçi? Sen bazen elinde olmayan durumları bile düzeltmek için savaşıyorsun. Enerjini boş yere tüketiyor, kendini yoruyor, sonra da asıl odaklanman gereken konulara vakit ayıramıyorsun. Mesela biraz işkolik olabilirsin...Bu durum ise sevdiklerinle aranda bazı sorunlar yaşanmasına sebep oluyor. Sen her şeyi kontrol etmeye çalışıyor, öyle ki bazen insanların hayatlarına da müdahale ediyorsun. Aslında her şeyi oluruna bıraksan işlerin nasıl da yoluna girdiğini göreceksin!