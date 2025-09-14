onedio
İlk FIFA Dünya Kupası Finalinde Maçın Son Golünü Atan Hector Castro'yla İlgili Hangi Bilgi Doğrudur?

İlk FIFA Dünya Kupası Finalinde Maçın Son Golünü Atan Hector Castro'yla İlgili Hangi Bilgi Doğrudur?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 23:20

14 Eylül 2025'te Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200.000 TL değerindeki '1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay takımının ve maçın son golünü atan Hector Castro'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?' sorusunun cevabı içeriğimizde...

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay takımının ve maçın son golünü atan Hector Castro'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?

A) Sağırdır

B) Kördür

C) Tek kolludur

D) Tek bacaklıdır

Cevap: C

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
