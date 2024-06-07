İlişkiniz Hangi Pırlantaya Benziyor?
İlişkiniz Hangi Pırlantaya Benziyor?
Herkesin ilişkisi bir pırlanta gibi parlasın ister ama pırlantaların da farklı kesimleri ve parlaklıkları var! Eminiz ki ilişkiniz çok güzeldir ama hangi pırlantaya benzediğini öğrenmek istiyorsanız sorular hemen aşağıda!
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1. Söyle bakalım, birlikte en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
2. Tartışmalar, ilişkinin tuzu biberidir ama yine de soralım: Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanır?
3. Birlikte yemek yaparken mutfakta neler olur?
4. Birlikte tatil planı yaparken en büyük önceliğiniz nedir?
5. Alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz diye sorsak?
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