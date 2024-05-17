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İlişkinde Neyi Yanlış Yapıyorsun?

İlişkinde Neyi Yanlış Yapıyorsun?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 11:01

İlişkilerde her zaman iyi anılar olduğu kadar kötü anılar da vardır. İlişki içindeyken her zaman kendimize veya partnerimize objektif bir gözle bakamayabiliyoruz. Bakalım senin ilişkinde yanlış yaptığın şey ne? Öğrenmek için, teste buyrunuz! 👇😇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. İlişkilerinde en çok önem verdiğin kavram hangisi?

3. Şu anda ilişkin var mı?

4. Sence ilişkilerde partnerine her şeyi anlatman gerekir mi?

5. Partnerin bunlardan hangisini yaparsa ilişkiniz senin için biter?

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6. Tartışmalarınızda ilk özür dileyen taraf hanginiz oluyor genelde?

7. İlişkinizde hangi taraf daha kıskançtır?

8. Partnerinin telefonunda tanımadığın birinden gelmiş, şüpheli bir mesaj gördün diyelim. Bunu partnerine nasıl sorarsın?

9. İlişki, senin için ne anlama geliyor?

10. Son olarak, seni en iyi aşağıdaki kelimelerden hangisi tanımlıyor?

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Pasif Agresif Davranıyorsun!

Pasif Agresif Davranıyorsun!

Verdiğin cevaplara göre ilişkinde yanlış yaptığın şey pasif agresif davranman! Hayatının aşkıyla karşılaştığında, senin gibi idealist, sınırları olan ve zeki bir kişinin, ilişkisini güven ve sadakat üzerine inşa etmesi hiç de şaşırtıcı değil. 🥰Ancak bu özelliklerin, bu özelliklerin bazen senin olaylar karşısında çabuk parlamana sebep olabiliyor. Ne yazık ki, bu durum ilişkideki problemleri daha da körüklüyor. Bu eskiden yaşadığın kötü ilişki deneyimlerinin bir sonucu olabilir. 🤔Ancak her ilişki kendine özgüdür. Bu nedenle eski anılarını eskide bırakıp partnerine odaklanmalısın.  Daha sakin ve sağduyulu davrandığın zaman, ilişkindeki her sorunun kendiliğinden çözüldüğünü göreceksin. Belki de bu, senin ilişkindeki huzuru ve mutluluğu yeniden yakalamanın anahtarıdır.  Tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 👇💃🕺

İlgisiz Davranıyorsun!

İlgisiz Davranıyorsun!

Verdiğin cevaplara göre ilişkinde yanlış yaptığın şey ilgisiz davranman! Hayatının her alanında özgürlüğüne düşkün, kendine gereken değeri veren ve bu özellikleriyle çevresinden takdir toplayan bir kişiliğe sahipsin. Bu özelliklerin senin için oldukça değerli ve pozitif olduğu bir gerçek. 🥰 Ancak, ilişkilerde bu durumun biraz daha farklı işlediğini unutmamak gerekir. Partnerinle olan ilişkinde, tarafların birbirini boğmaması gerektiğine olan inancın ve özgürlüğüne düşkün yapın, bazen partnerini ihmal ettiğin hissine sürükleyebiliyor. Fazla kısıtlanmaktan hiç hoşlanmadığın aşikar. 🤔 Ancak, bu durumu biraz da partnerin açısından değerlendirmen gerek. Partnerinin daha fazla ilgi ve değer görme isteği, aslında onun seninle daha kaliteli zaman geçirmek, daha çok paylaşımda bulunmak isteğinden kaynaklanıyor. Bu isteğin boş olmadığını anladığın zaman, ilişkinizdeki dengenin değiştiğini göreceksin.Özgürlüğüne düşkün yapını biraz daha esnettiğinde, partnerinin daha mutlu olduğunu ve bu durumun seni de mutlu ettiğini fark edeceksin. Ee, tahminimizi nasıl buldun? 👇😇Yorumlarda buluşalım.

Fazla Bağlanıyorsun!

Fazla Bağlanıyorsun!

Verdiğin cevaplara göre ilişkinde yanlış yaptığın şey fazla bağlanman! Bir ilişkiye başladığında, kalbinin tüm kapılarını ardına kadar açıp, sevgini sonuna kadar sunuyorsun. 😍 Bu, senin ne kadar büyük ve temiz bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durum, karşı tarafı zaman zaman boğabiliyor. Çünkü sen, aşkı ve sevgiyi tam anlamıyla yaşamak isteyen, birine bağlandığında onu hayatının merkezine koyan bir yapıya sahipsin. Bununla birlikte, aniden ilgi eksikliği hissettiğinde, hemen bir sorun olduğunu düşünüp, stresleniyorsun. 🤔 Bu durum, ilişkini daha da karmaşık hale getiriyor. Ancak, aslında senin ve partnerinin biraz serbest kalmasına izin verdiğinde, kafanda kurduğun kadar büyük bir sorun olmadığını anlayacaksın. İlişkinin ilk zamanlardaki heyecanının sonradan azalması gayet normaldir ve bu durumu kabullenmek ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemlidir. Peki, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇🥳

Fazla Kontrolcüsün!

Fazla Kontrolcüsün!

Verdiğin cevaplara göre ilişkinde yanlış yaptığın şey fazla kontrolcü olman! Meydan okuma dolu bir geçmişe sahip olan sen, güçlü ve sert bir karaktere sahipsin. 🖤 Hayatın zorlu yollarından geçerek kazandığın bu özellikler, ilişkilerinde de genellikle baskın taraf olmana neden oluyor. Bu durum, senin için belki de bir başarı sembolü olabilir, ancak partnerin açısından bakıldığında biraz göz korkutucu olabiliyor. Bir ilişkide kontrolü elinde tutma eğiliminde olan sen, her detayı sorgulama ve şüpheye düşme eğiliminde oluyorsun. 🤔 Bu durum, ilişkideki huzurunu kaçırabiliyor ve partnerini de gereksiz bir stres altına sokabiliyor. Ancak, biraz geri adım atıp, hem kendine hem de partnerine biraz daha özgürlük tanıdığında, omuzlarında taşıdığın gereksiz yükün hafiflediğini fark edeceksin. Her şeyin kontrolünde olmanın verdiği rahatlık yerine, biraz daha özgürlüğün ve spontaneliğin tadını çıkarabilirsin. Tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 👇🤗

Sorunları Görmezden Geliyorsun!

Sorunları Görmezden Geliyorsun!

Verdiğin cevaplara göre ilişkinde yanlış yaptığın şey sorunları görmezden gelmen! Hayatın tüm renkleriyle dolu, spontane bir yaşam tarzı benimsemeyi seven birisin. 😇 Her zaman rahat olmayı, hayatı olduğu gibi kabul etmeyi tercih ediyorsun. Ancak bu durum, bazı problemleri görmezden gelmene neden oluyor. Belki de bu, problemlerin kendi kendine çözüleceğine olan inancından kaynaklanıyor. Ancak bu durum, ilişkideki partnerini ihmal ettiğin izlenimini de yaratıyor aynı zamanda. 🤔 Her zaman iyi ve eğlenceli bir iletişim olmasını istiyorsun, bu yüzden sorunları konuşmaktan kaçınıyorsun. Ancak unutma ki, sorunları görmezden gelmek onları yok etmez, sadece geçici bir rahatlama sağlar. Partnerinle sorunlarını daha fazla konuşmaya başladığında, bu özelliğinin geliştiğini ve partnerinin çok daha mutlu olduğunu göreceksin. Belki de bu, senin için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.  Peki, sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yazmayı unutma! 👇🥰

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