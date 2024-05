İlişkinde Neyi Yanlış Yapıyorsun?

Verdiğin cevaplara göre ilişkinde yanlış yaptığın şey sorunları görmezden gelmen! Hayatın tüm renkleriyle dolu, spontane bir yaşam tarzı benimsemeyi seven birisin. 😇 Her zaman rahat olmayı, hayatı olduğu gibi kabul etmeyi tercih ediyorsun. Ancak bu durum, bazı problemleri görmezden gelmene neden oluyor. Belki de bu, problemlerin kendi kendine çözüleceğine olan inancından kaynaklanıyor. Ancak bu durum, ilişkideki partnerini ihmal ettiğin izlenimini de yaratıyor aynı zamanda. 🤔 Her zaman iyi ve eğlenceli bir iletişim olmasını istiyorsun, bu yüzden sorunları konuşmaktan kaçınıyorsun. Ancak unutma ki, sorunları görmezden gelmek onları yok etmez, sadece geçici bir rahatlama sağlar. Partnerinle sorunlarını daha fazla konuşmaya başladığında, bu özelliğinin geliştiğini ve partnerinin çok daha mutlu olduğunu göreceksin. Belki de bu, senin için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Peki, sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yazmayı unutma! 👇🥰