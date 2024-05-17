İlişkinde Neyi Yanlış Yapıyorsun?
İlişkinde Neyi Yanlış Yapıyorsun?
İlişkilerde her zaman iyi anılar olduğu kadar kötü anılar da vardır. İlişki içindeyken her zaman kendimize veya partnerimize objektif bir gözle bakamayabiliyoruz. Bakalım senin ilişkinde yanlış yaptığın şey ne? Öğrenmek için, teste buyrunuz! 👇😇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. İlişkilerinde en çok önem verdiğin kavram hangisi?
3. Şu anda ilişkin var mı?
4. Sence ilişkilerde partnerine her şeyi anlatman gerekir mi?
5. Partnerin bunlardan hangisini yaparsa ilişkiniz senin için biter?
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6. Tartışmalarınızda ilk özür dileyen taraf hanginiz oluyor genelde?
7. İlişkinizde hangi taraf daha kıskançtır?
8. Partnerinin telefonunda tanımadığın birinden gelmiş, şüpheli bir mesaj gördün diyelim. Bunu partnerine nasıl sorarsın?
9. İlişki, senin için ne anlama geliyor?
10. Son olarak, seni en iyi aşağıdaki kelimelerden hangisi tanımlıyor?
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Pasif Agresif Davranıyorsun!
İlgisiz Davranıyorsun!
Fazla Bağlanıyorsun!
Fazla Kontrolcüsün!
Sorunları Görmezden Geliyorsun!
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