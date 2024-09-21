İlişkilerinde Güçlü ve Zayıf Yönün Ne?
İlişkilerinde Güçlü ve Zayıf Yönün Ne?
İlişkilerinde gülü ve zayıf yönün ne?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir tartışma sırasında genellikle nasıl davranırsın?
4. Sevgilinle sorunlar yaşadığında ne sıklıkla geri adım atarsın?
5. Sevgilinle her şeyi açıkça konuşabilir misin?
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6. Geleceğiniz hakkında sık sık konuşuyor musunuz?
7. İlişkinizde iletişim nasıl?
8. Son olarak bir tartışma da suçlu olursan, bunu hemen kabul eder misin?
Güçlü Yön: Güven - Zayıf Yön: Kıskançlık
Güçlü Yön: Empati - Zayıf Yön: Öfke
Güçlü Yön: Sadakat - Zayıf Yön: Memnuniyetsizlik
Güçlü Yön: Saygı - Zayıf Yön: Anlayışsızlık
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