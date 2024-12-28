AK Parti 8. Olağan Kongresi ve BTSO’nun Ödül Töreni İçin Bursa'ya Giden Cumhurbaşkanının Konvoyu Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında oluşan uzun araç konvoyları meşhur bildiğiniz üzere. Kendisi bugün Bursa'daydı. Partinin 8. Olağan kongresi ve BTSO’nun Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ni düzenlendi. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.
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Bursa sokaklarında oluşan konvoy halk tarafından görüntülendi.
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Dakikalarca süren konvoy sosyal medyada gündem oldu.
İşte o konvoy;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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