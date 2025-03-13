İlişkilerdeki Seni Yansıtan Tatlı Hayvan Hangisi?

Sen tam anlamıyla bir koalasın. Yani onun gibi ilişkilerde sevgini göstermek senin işin. Senin sevgi dilin fiziksel temas. Partnerine sarılmak, birlikte uyumak ya da elini tutmak senin çok hoşuna gidiyor. Yani koalanın ağacına sarıldığı gibi sen de partnerine sarılıyorsun diyebiliriz. Huzurlu ilişkiler tam senlik. Sevgini açık açık göstermeyi sevdiğini söyledik, bu sayede partnerini hep güvende hissettiriyorsun. Sakin olduğun için ilişkinde de bu sakinliği arıyorsun. Partnerine de bu sakinliği yaşatmak için elinden geleni yapıyorsun. 🐨