İlk Büyük Kavganızdan Sonra Partnerinizle Barışmanın 10 Duygusal Yolu

İlk büyük kavga, çoğu zaman ilişkideki en zor anlardan biridir. Ama unutma ki bu da geçer ve ilişkinin daha güçlü bir şekilde devam etmesine olanak tanıyabilir. Önemli olan doğru adımları atarak birbirinizi daha iyi anlayabilmektir. İşte barışma sürecinde kendinizi ve partnerinizi daha yakından tanıyabileceğiniz birkaç öneri.