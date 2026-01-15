İlişkilerde En Büyük Kriterin Ne?

Sen ilişkiye girerken sadece bir insanla değil, onun dünyaya bakışıyla da birlikte oluyorsun. Oy verdiği parti, olaylara verdiği tepkiler, adalet–özgürlük–ahlak konularındaki duruşu senin için tesadüf değil. Çünkü sen, “zıtlıklar çeker” lafına pek inanmıyorsun. Geçmişte seni en çok yoran ilişkiler, değer çatışması yaşadıkların olmuş. Sevmiş olsan bile “aynı ülkede yaşıyoruz ama aynı dünyada değiliz” hissi seni yavaş yavaş soğutmuş. Senin için aşk, ideolojik kavga alanı olmamalı. Gelecekte seni mutlu edecek ilişki; tartışırken bile saygıyı koruyan, senin hassasiyetlerini küçümsemeyen biriyle mümkün. Aynı düşünmek zorunda değilsiniz ama aynı yerden yaralanıyor olmanız senin için çok önemli.