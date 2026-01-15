onedio
İlişkilerde En Büyük Kriterin Ne?

Tuğba Karakoç
15.01.2026 - 11:25

İlişkilerde herkesin “olmazsa olmaz” dediği bir şey var. Kimi için güven, kimi için tutku, kimi içinse zihinsel uyum… Ama çoğu zaman bu kriteri açık açık söylemesek de davranışlarımız ele veriyor. Bu testte sorulara vereceğin cevaplar; aşkta neyi öncelediğini, neye tahammül edemediğini ve aslında nasıl bir ilişki aradığını ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Birine yeni ilgi duymaya başladığında seni en çok etkileyen şey ne olur?

3. Bir ilişkide ilk kopma sinyalini ne verir?

4. Flört döneminde seni en çok soğutan davranış hangisi?

5. Tartışma anında sen daha çok nasıl birisin?

6. Aşk senin hayatında hangi noktada durur?

7. Bir ilişkide seni en mutlu eden an hangisi olur?

8. Partnerinin çevresiyle ilişkisi senin için ne kadar önemli?

9. Sana göre ideal partner biraz da nasıl biri olmalı?

10. Bir ilişkide seni en çok yoran şey ne olur?

Dünya Görüşü (Siyasi – Hayata Bakış)

Sen ilişkiye girerken sadece bir insanla değil, onun dünyaya bakışıyla da birlikte oluyorsun. Oy verdiği parti, olaylara verdiği tepkiler, adalet–özgürlük–ahlak konularındaki duruşu senin için tesadüf değil. Çünkü sen, “zıtlıklar çeker” lafına pek inanmıyorsun. Geçmişte seni en çok yoran ilişkiler, değer çatışması yaşadıkların olmuş. Sevmiş olsan bile “aynı ülkede yaşıyoruz ama aynı dünyada değiliz” hissi seni yavaş yavaş soğutmuş. Senin için aşk, ideolojik kavga alanı olmamalı. Gelecekte seni mutlu edecek ilişki; tartışırken bile saygıyı koruyan, senin hassasiyetlerini küçümsemeyen biriyle mümkün. Aynı düşünmek zorunda değilsiniz ama aynı yerden yaralanıyor olmanız senin için çok önemli.

Aileyle Kurduğu İlişki

Birinin ailesiyle ilişkisi senin için CV gibi. Çünkü sen şunu çok iyi biliyorsun: Bir insan, en zor hâlini ailesinin yanında gösterir. Ailesine aşırı bağımlı mı, tamamen kopuk mu, sınır koyabiliyor mu… Bunlar senin radarında. Geçmişte seni yoran şey, partnerinin ailesi yüzünden ikinci plana atılmak ya da sürekli bir “onay mekanizması”yla yaşamak olmuş olabilir. Sen sevdiğin insanın ailesine saygı duymasını istiyorsun ama ilişkide üçüncü bir ses olmasına tahammülün yok. Gelecekte seni rahatlatacak ilişki; ailesini seven ama kendi hayatının sorumluluğunu alabilen biriyle kurulacak. Sen aileye değil, dengeye bakıyorsun.

Geçmişte Aldatmış Olması

Senin için “bir kere oldu” diye bir şey pek yok. Birinin geçmişte aldatmış olması, senin zihninde büyük bir soru işareti. Çünkü sen olayı romantik değil, karakter meselesi olarak görüyorsun. Geçmişte belki “herkes hata yapar” diyerek kendini ikna etmeye çalıştın ama içten içe güvenin hep yarım kaldı. Sen ilişkide rahat olmak istiyorsun; telefon kurcalamadan, şüpheyle yaşamadan. Gelecekte seni mutlu edecek ilişki; geçmişiyle yüzleşmiş, sorumluluk alabilen biriyle mümkün. Sen affedebilirsin ama unutmak senin doğanda yok.

Hayata Tutunduğu Şey (Takım, Tutku, Aidiyet)

Birinin tuttuğu takım, savunduğu şeyler, bir yere ait olma biçimi senin için çok şey anlatıyor. Sen tutkusuz insanlara mesafelisin. Çünkü sen hayatta bir şeye bağlanamayan birinin, insana da tam bağlanamayacağını düşünüyorsun. Geçmişte seni sıkan ilişkiler, her şeye “fark etmez” diyen insanlarla yaşadıkların olabilir. Sen biraz taraf istiyorsun. Bir şeyi savunsun, üzülsün, sevinsin, kaybetsin. Gelecekte seni çekecek kişi; takım olur, iş olur, hayal olur… Bir şeye gerçekten bağlı olan biri. Çünkü sen coşkuyu seviyorsun.

Memleket & Köken Meselesi

Sen için birinin nereden geldiği önemli; ama küçümsemek için değil, anlamak için. Kültürü, yetiştiği ortam, hayata refleksleri senin için büyük ipuçları taşıyor. Geçmişte seni yoran şey, “biz çok farklı yerlerden geliyoruz” cümlesinin romantik değil, zorlayıcı olmasıydı. Sen farklılığa açıksın ama her farkın uyum getirmediğini de biliyorsun. Gelecekte seni mutlu edecek ilişki; kökeni ne olursa olsun, bunu inkâr etmeyen ve seninkine saygı duyan biriyle olacak. Sen memleketten çok, inkâr edilmemiş bir geçmiş arıyorsun.

