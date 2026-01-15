İlişkilerde En Büyük Kriterin Ne?
İlişkilerde herkesin “olmazsa olmaz” dediği bir şey var. Kimi için güven, kimi için tutku, kimi içinse zihinsel uyum… Ama çoğu zaman bu kriteri açık açık söylemesek de davranışlarımız ele veriyor. Bu testte sorulara vereceğin cevaplar; aşkta neyi öncelediğini, neye tahammül edemediğini ve aslında nasıl bir ilişki aradığını ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Birine yeni ilgi duymaya başladığında seni en çok etkileyen şey ne olur?
3. Bir ilişkide ilk kopma sinyalini ne verir?
4. Flört döneminde seni en çok soğutan davranış hangisi?
5. Tartışma anında sen daha çok nasıl birisin?
6. Aşk senin hayatında hangi noktada durur?
7. Bir ilişkide seni en mutlu eden an hangisi olur?
8. Partnerinin çevresiyle ilişkisi senin için ne kadar önemli?
9. Sana göre ideal partner biraz da nasıl biri olmalı?
10. Bir ilişkide seni en çok yoran şey ne olur?
Dünya Görüşü (Siyasi – Hayata Bakış)
Aileyle Kurduğu İlişki
Geçmişte Aldatmış Olması
Hayata Tutunduğu Şey (Takım, Tutku, Aidiyet)
Memleket & Köken Meselesi
