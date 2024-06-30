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İlişki Terapistine Gitmeye Ne Kadar İhtiyacınız Var?

etiket İlişki Terapistine Gitmeye Ne Kadar İhtiyacınız Var?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 23:01

İlişki her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. İllaki her şey en kötüye gittiğinde destek almayı düşünmek yerine henüz sorunlar büyümemişken çözüm arayışına geçmek en güzeli!

Bu testimizde sizin ilişki terapistine ne kadar ihtiyacınız olduğunu öğreneceğiz! 

Hazırsan haydi teste! 😎

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Şimdi söyle bakalım partnerinle aranızdaki iletişim nasıl?

3. Peki tartışmalarınızın sonu genelde nereye bağlanır?

4. Bu soruya dürüst olmanı istiyoruz; birbirinize karşı ne kadar anlayışlısınız?

5. Hayatın günlük akışında birlikte çok vakit geçirir misiniz?

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6. Cinsel yaşamınız ne durumda?

7. Birbirinize güvenir misiniz?

8. Gelecek planlarınız hakkında ne düşünüyorsun?

9. Peki ilişkide bir tartışma yaşandığında neler olduğunu bize tarif edebilir misin?

Şu anlık sizin için her şey yolunda gibi!

Test sonuçlarına göre ilişkinizde bazı alanlarda gelişmeye ihtiyaç olsa da genel olarak sağlıklı bir seyir izliyorsunuz. İletişim ve ortak çaba ile bu alanlarda iyileştirmeler yaparak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. İlişki terapistine gitmek şu an için acil olmayabilir, ancak ilişkinizin daha derinlemesine anlaşılması ve geliştirilmesi için terapist desteği almayı düşünebilirsiniz.

Sanki bir terapiste gitseniz iyi olur gibi...

Test sonuçları, ilişkinizde ciddi problemlerin olduğunu gösteriyor. İletişimde, çatışma çözme becerilerinde veya diğer alanlarda önemli sıkıntılar yaşanıyor olabilir. İlişki terapisi, bu sorunları çözmek ve ilişkinizi daha sağlıklı bir seviyeye getirmek için önemli olabilir. Profesyonel destek almak, ilişkinizdeki potansiyeli açığa çıkarabilir.

Acil terapiye ihtiyacınız var!

Test sonuçları, ilişkinizin ciddi şekilde zorlandığını ve birçok alanda büyük sorunlar yaşadığını gösteriyor. İletişim, duygusal bağlantı ve diğer alanlarda derinlemesine problemler var gibi görünüyor. Acil bir şekilde ilişki terapistine gitmek, ilişkinizi kurtarmak veya daha sağlıklı bir yola koymak için önemli olabilir. Profesyonel yardım almak, ilişkinizin geleceği için kritik olabilir.

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