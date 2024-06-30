İlişki Terapistine Gitmeye Ne Kadar İhtiyacınız Var?
İlişki Terapistine Gitmeye Ne Kadar İhtiyacınız Var?
İlişki her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. İllaki her şey en kötüye gittiğinde destek almayı düşünmek yerine henüz sorunlar büyümemişken çözüm arayışına geçmek en güzeli!
Bu testimizde sizin ilişki terapistine ne kadar ihtiyacınız olduğunu öğreneceğiz!
Hazırsan haydi teste! 😎
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi söyle bakalım partnerinle aranızdaki iletişim nasıl?
3. Peki tartışmalarınızın sonu genelde nereye bağlanır?
4. Bu soruya dürüst olmanı istiyoruz; birbirinize karşı ne kadar anlayışlısınız?
5. Hayatın günlük akışında birlikte çok vakit geçirir misiniz?
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