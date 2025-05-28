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İçsel Yolculuğuna Eşlik Eden Sessiz Dost: Mitr

İçsel Yolculuğuna Eşlik Eden Sessiz Dost: Mitr

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Onedio Content - Onedio Editörü
28.05.2025 - 10:12

Mitr sadece bir mağaza değil; kendine dönüş yolculuğunda sana eşlik eden sessiz bir dost!

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde doğup 2019’dan bu yana etkisi semt sınırlarını aşarak içsel denge arayanlara hem ruhsal hem de fiziksel anlamda dokunuyor. Mitr’de olan her şey  aslında bir dönüşümün aracı.

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Peki Mitr’de neler var?

Peki Mitr’de neler var?

Doğal taşlar, tütsüler, buhurdanlıklar ve tütsülükler. Ama aslında sunduğu şey; huzur, farkındalık, enerji ve niyet...

Doğal Taşlar: Enerjinin Beden Bulmuş Hali

Ametist, pembe kuvars, sitrin, yeşim taşı, labradorit…

Bunlar sadece taş değil. Her biri kendine özgü bir frekansa sahip, birer rehber gibi.

Doğal taş doğanın hafızasını taşıyan bir varlıktır.

  • Çakra dengeleyici,

  • Enerji düzenleyici,

  • Ruh hali yansıtıcısı.

Mitr’de her taş özenle seçilir ve her birinin bir hikayesi vardır. 

Buhurdanlık: Nefes Gibi Akışta Ol

Buhurdanlık sadece evin havasını değil, ruh halini de değiştirir. Aromaterapi güzel kokulardan ibaret değil, bilinçaltına işleyen küçük dokunuşlardır.

  • Birkaç damla lavanta: stresi alıp götürür.

  • Biraz bergamot: zihnini toparlar, odaklanmanı kolaylaştırır.

Mitr’in buhurdanlıkları seramik yüzeyler, doğal formlar, sade ama etkileyici tasarımları ile hem işlevsel hem estetiktir. Yani bir nesneden çok daha fazlası var!

Tütsü: Dumanla Hafifleyen Zihin

Tütsü yüzyıllardır ritüellerin bir parçası. Bugün de aynı amaçla yanıyor: enerjiyi yenilemek, zihinle bağ kurmak...

  • Dragon’s blood, güçlü enerjileri çağırır.

  • Adaçayı, kötü titreşimleri süpürür.

  • Lavanta, derin bir içsel sessizlik yaratır.

Mitr’in tütsü koleksiyonu geniş ve seçicidir ve her biri başka bir niyete eşlik eder. Duman yükselirken düşüncelerin de hafifler. Yaktığın her tütsü bir başlangıçtır. Ve bitirdiğin her tütsü, bir tamamlanmadır.

Tütsülük: Ritüelin Sessiz Sahnesi

Tütsülük, bir ritüelin merkezinde durur. Yanlış seçilmiş bir tütsülük enerjiyi dağıtırken, doğru olan seni içine çeker. Taş, ahşap, metal… Her form, her detay bir şey anlatır. 

Mitr’in tütsülükleri sadece şık ve güvenli değil, aynı zamanda anlam taşıyan objeler. Doğru tütsülüğü seçtiğinde, ritüelin daha derin ve güçlü hale gelir. 

Mitr, kendine gelmek isteyen herkes için bir kapı aralar. Bir niyetin varsa, bir dönüşüm arıyorsan ya da sadece biraz sessizliğe ihtiyacın varsa… Mitr orada!

Hazırsan, ilk adımı atmak çok kolay! Ruhunu seçtiğin nesnelerle konuşturmak istiyorsan, Mitr seni bekliyor.

#işbirliği

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