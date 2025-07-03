İçindeki Gerçek Seni Sadece Kim Görebiliyor?
Herkes seni farklı bir gözle görür, peki ya gerçekten kim senin en derin, en gerçek halini görebiliyor? İç dünyan, duyguların ve sırların bazen görünenden çok daha karmaşıktır. Bu test, kalbindeki o gerçek ‘sen’i en iyi anlayan kişinin kim olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. Yakın arkadaşın mı, ailen mi, yoksa belki de kendin mi?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir gün geçirdin. Ne yaparsın?
4. Kendinle ilgili bir sırrı kimseye anlatmak zorunda kalsan, kimi seçerdin?
5. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle...
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6. Bir etkinliği planlamak sana kalırsa nasıl davranırsın?
7. Sosyal medyada nasıl bir kullanıcısın?
8. Son olarak insanların senin hakkında konuşması seni rahatsız eder mi?
İçindeki gerçek seni sadece sen görebiliyorsun!
İçindeki gerçek seni ailen görebiliyor!
İçindeki gerçek seni arkadaşların görebiliyor!
İçindeki gerçek seni o görebiliyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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