İçindeki Çocukla Barışık mısın?
İçindeki Çocukla Barışık mısın?
Tak tak! İçinizdeki çocuk orada mı? Cevabını merak ediyorsan teste! 👇
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?
3. İlgi bağımlılığın var mı?
4. Sık sık kendini yetersiz hissettiğin ancak kimseye belli etmediğin oluyor mu?
5. İnsanlarla bağ kurmaktan çekiniyor musun?
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6. Değer verdiğin insanları kaybetme korkunu 3 üstünden puanlar mısın?
7. Çocukluğundan beri severek yaptığın bir hobin var mı?
8. Çocukluk resimlerine sık sık bakar mısın?
9. Son olarak en ufak bir olayda bile kendini suçlu hissettiğin oluyor mu?
İçindeki çocuk çok mutlu!
İçindeki çocuğu unutmuşsun...
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