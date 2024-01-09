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İçindeki Çocukla Barışık mısın?

İçindeki Çocukla Barışık mısın?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 17:31

Tak tak! İçinizdeki çocuk orada mı? Cevabını merak ediyorsan teste! 👇

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. İlgi bağımlılığın var mı?

3. İlgi bağımlılığın var mı?

4. Sık sık kendini yetersiz hissettiğin ancak kimseye belli etmediğin oluyor mu?

4. Sık sık kendini yetersiz hissettiğin ancak kimseye belli etmediğin oluyor mu?

5. İnsanlarla bağ kurmaktan çekiniyor musun?

5. İnsanlarla bağ kurmaktan çekiniyor musun?
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6. Değer verdiğin insanları kaybetme korkunu 3 üstünden puanlar mısın?

6. Değer verdiğin insanları kaybetme korkunu 3 üstünden puanlar mısın?

7. Çocukluğundan beri severek yaptığın bir hobin var mı?

7. Çocukluğundan beri severek yaptığın bir hobin var mı?

8. Çocukluk resimlerine sık sık bakar mısın?

8. Çocukluk resimlerine sık sık bakar mısın?

9. Son olarak en ufak bir olayda bile kendini suçlu hissettiğin oluyor mu?

9. Son olarak en ufak bir olayda bile kendini suçlu hissettiğin oluyor mu?

İçindeki çocuk çok mutlu!

İçindeki çocuk çok mutlu!

Haydi, biraz zaman yolculuğuna çıkalım! İçindeki çocuğu asla unutmadığın, onunla gülüp oynadığın o güzel günlerden bahsediyorum. Yetişkinliğin karmaşası ve hayatın zorlu dönemeçlerinde bile, onun tatlı ve saf isteklerine kulak vermiş, onunla birlikte hayaller kurmuşsun. Bir çocuğun hayal gücünün sınırlarını zorlayan o büyülü dünyada, sen de kendi dünyanı yaratmışsın. Biliyorum, bazen dünya kirli ve karanlık görünebilir. Ancak senin içinde hala bir ışık yanıyor. Bu ışık, içindeki çocuğun ışığı. O, senin en zor zamanlarında bile umut dolu bir şekilde hayata bakmanı sağlıyor. O, senin dünyayı renkli ve neşeli görmeni sağlıyor. Eğer bu karmaşık dünyada hala biraz umudun, biraz neşen kalmışsa bil ki, bu tamamen içindeki çocuğun eseri. O, seninle gurur duyuyor ve seni her zaman destekliyor. İçindeki çocuk, senin en büyük müttefikin ve en iyi arkadaşın. O, hayatın zorluklarına karşı senin en büyük silahın. Ve unutma, içindeki çocuk asla yaşlanmaz. O, her zaman seninle olacak ve seni hayata karşı güçlü kılacak. İçindeki çocuk sayesinde, hayat her zaman biraz daha renkli, biraz daha eğlenceli ve biraz daha umut dolu olacak.

İçindeki çocuğu unutmuşsun...

İçindeki çocuğu unutmuşsun...

Yetişkin dünyasının hızlı ve karmaşık döngüsünde kendini kaybediyor, adeta bir yaprak gibi savrulup gidiyorsun. İşte, evde, sosyal hayatta... Her yerde ve her an, yetişkin olmanın getirdiği sorumluluklarla boğuşuyor, kendini tüketiyorsun. Bir yandan da içindeki çocuğu unutmuş durumdasın. O masum, hayalleri bol, neşe dolu çocuğu bir kenara itmişsin. Onun sesini duymaz olmuşsun. Oysa o çocuk, senin en saf halin. Senin en içten gülüşlerin, en büyük hayallerin, en sınırsız enerjin o çocukta saklı. Ama sen onu bir kenara atıp, yetişkin olmanın ağırlığını omuzlarına yüklemişsin. Ve ne acıdır ki, kendi sesini bile bastırır olmuşsun. Kendi isteklerini, arzularını, hayallerini... Hepsi birer birer sessizliğe gömülmüş. Kendi sesini duymayı unutmuş, başkalarının sesine kulak verir olmuşsun. Kendi hayatını yaşamaktan çok, başkalarının hayatlarını yaşar olmuşsun. Bu durum, belki de hayatın en trajik ironisi. Kendi sesini bastıran, içindeki çocuğu unutan bir yetişkin olmak... Ancak unutma, her zaman içindeki çocuğu dinlemek ve kendi sesine kulak vermek için bir fırsatın var. Hayat, her zaman bir başlangıç yapmak için mükemmel bir fırsat sunar. Kendi sesini yeniden duymak, içindeki çocuğu yeniden canlandırmak için belki de tam sırası.

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