İçindeki Çocukla Barışık mısın?

Yetişkin dünyasının hızlı ve karmaşık döngüsünde kendini kaybediyor, adeta bir yaprak gibi savrulup gidiyorsun. İşte, evde, sosyal hayatta... Her yerde ve her an, yetişkin olmanın getirdiği sorumluluklarla boğuşuyor, kendini tüketiyorsun. Bir yandan da içindeki çocuğu unutmuş durumdasın. O masum, hayalleri bol, neşe dolu çocuğu bir kenara itmişsin. Onun sesini duymaz olmuşsun. Oysa o çocuk, senin en saf halin. Senin en içten gülüşlerin, en büyük hayallerin, en sınırsız enerjin o çocukta saklı. Ama sen onu bir kenara atıp, yetişkin olmanın ağırlığını omuzlarına yüklemişsin. Ve ne acıdır ki, kendi sesini bile bastırır olmuşsun. Kendi isteklerini, arzularını, hayallerini... Hepsi birer birer sessizliğe gömülmüş. Kendi sesini duymayı unutmuş, başkalarının sesine kulak verir olmuşsun. Kendi hayatını yaşamaktan çok, başkalarının hayatlarını yaşar olmuşsun. Bu durum, belki de hayatın en trajik ironisi. Kendi sesini bastıran, içindeki çocuğu unutan bir yetişkin olmak... Ancak unutma, her zaman içindeki çocuğu dinlemek ve kendi sesine kulak vermek için bir fırsatın var. Hayat, her zaman bir başlangıç yapmak için mükemmel bir fırsat sunar. Kendi sesini yeniden duymak, içindeki çocuğu yeniden canlandırmak için belki de tam sırası.