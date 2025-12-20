onedio
Huzurlu Bir Sofraya Tatlı Bir Arka Plan Olacak Şarkılar

Ceren Özer
20.12.2025 - 18:31

Akşam sofrasının bir huzuru vardır… Çatal-kaşık sesinin arasına karışan hafif sohbet, tabaklardan yükselen sıcak yemek kokusu, ortamın loş ışığı ve hepsinden önemlisi yanında sevdiklerin. Birde doğru şarkılar çalınca masa bir anda daha sıcak, daha samimi, daha huzurlu bir yere dönüşür.

Bu liste tam olarak böyle bir akşam için: Sohbetinizi bölmeden arkada huzurla size eşlik etsin diye! 🍽️

1. Novo Amor – Carry You

2. Billie Marten – La Lune

3. Iron & Wine – Cinder and Smoke

4. Kings of Convenience – Mrs. Cold

5. Mild Orange – Some Feeling

6. Leif Vollebekk – Hot Tears

7. Sufjan Stevens – Mystery of Love

8. Tom Misch – Movie

9. Sade – Kiss of Life

10. Patrick Watson – Je Te Laisserai Des Mots

11. Matt Maltese - As the World Caves In

12. Michael Kiwanuka – Cold Little Heart

13. Novo Amor – Anchor

