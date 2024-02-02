Honda Fiyat Listesi Şubat 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar
Honda Fiyat Listesi Şubat 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.honda.com.tr/
Japon üretici Honda'nın 2024 Şubat ayı fiyatları belli oldu. Yeni açıklanan fiyat listesine göre bazı modellerin fiyatlarında artış yaşandı. Ocak ayında 1 milyon liranın üzerine çıkan City modelinde kampanya dahilinde indirim görüldü. Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar? İşte, Honda'nın 2024 Şubat ayı için belirlediği güncel fiyat listesi.
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Honda fiyat listesi
Honda City fiyat listesi Şubat 2024
Honda Civic fiyat listesi Şubat 2024
Honda Jazz fiyat listesi Şubat 2024
Honda Accord fiyat listesi Şubat 2024
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Honda Type R fiyat listesi Şubat 2024
Honda CRV fiyat listesi Şubat 2024
Honda HRV fiyat listesi Şubat 2024
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