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Honda Fiyat Listesi Şubat 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar

Honda Fiyat Listesi Şubat 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar

Honda
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
02.02.2024 - 12:35

Japon üretici Honda'nın 2024 Şubat ayı fiyatları belli oldu. Yeni açıklanan fiyat listesine göre bazı modellerin fiyatlarında artış yaşandı. Ocak ayında 1 milyon liranın üzerine çıkan City modelinde kampanya dahilinde indirim görüldü. Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar? İşte, Honda'nın 2024 Şubat ayı için belirlediği güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.honda.com.tr/
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Honda fiyat listesi

Honda fiyat listesi

Ocak ayında markanın en çok tercih edilen modellerinin başında gelen Civic, 1 milyon 550 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. İlgili model, yeni ayda kampanyalı fiyatı ile 1 milyon 610 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda City fiyat listesi Şubat 2024

Honda City fiyat listesi Şubat 2024
  • City 1.5L VTEC Benzin Executive 1.040.000 TL *Kampanyalı fiyat

Honda Civic fiyat listesi Şubat 2024

Honda Civic fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance 1.610.000 TL *Kampanyalı fiyat

  • 1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ 1.645.000 TL *Kampanyalı fiyat

Honda Jazz fiyat listesi Şubat 2024

Honda Jazz fiyat listesi Şubat 2024
  • 1.5L Hibrit Advance 1.436.000 TL

Honda Accord fiyat listesi Şubat 2024

Honda Accord fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive 2.089.500 TL

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ 2.234.000 TL

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Honda Type R fiyat listesi Şubat 2024

Honda Type R fiyat listesi Şubat 2024
  • 2.0L VTEC Turbo Benzin 3.868.000 TL

Honda CRV fiyat listesi Şubat 2024

Honda CRV fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance 2.097.500 TL

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive 2.301.500 TL

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ 2.477.000 TL

Honda HRV fiyat listesi Şubat 2024

Honda HRV fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5L e:HEV Hybrid Elegance 1.590.000 TL *Kampanyalı fiyat

  • 1.5L e:HEV Hybrid Advance 1.645.000 TL *Kampanyalı fiyat

  • 1.5L e:HEV Hybrid Style 1.765.000 TL *Kampanyalı fiyat

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