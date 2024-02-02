Honda Fiyat Listesi Şubat 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar

Ocak ayında markanın en çok tercih edilen modellerinin başında gelen Civic, 1 milyon 550 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. İlgili model, yeni ayda kampanyalı fiyatı ile 1 milyon 610 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.