Milyoner'de Şaşırtan Sorudan Cüneyd Rolü İçin Mert'in İstenmemesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'de Şaşırtan Sorudan Cüneyd Rolü İçin Mert'in İstenmemesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Mayıs Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, 11 Haziran Salı günü sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Timur'la birlikte bir piyeste rol alan Bahar'ın Juliet'i canlandırdığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal görünen sahnede izleyicinin yakaladığı detay gözlerden kalpler çıkardı!
2. Survivor All Star'da sezonun belki de bu zamana kadarki en iddialı eleme yarışlarından biri yapıldı. Merve Aydın, Nagihan, Özgür ve Hilmi Cem'in oynadığı düelloda Survivor'da kim elendi?
3. Kızıl Goncalar 19. bölümüyle bomba gibi bir sezon finali yaptı! Vahit'in gelip dergahı karıştırdığı, Zeynep ve Cüneyd'in boşandığı ve Cüneyd'in hiç hız kesmeden Feyza'yla evlendiği bölümde Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçekler açığa çıktı!
4. Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni, sezona büyük umutlarla başlasa da 26. bölümüyle final yapmıştı. Dizide Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim'le Bu Gece programında diziyle ilgili soruları yanıtladı.
5. Gazeteci Özlem Gürses, 19. bölümüyle Kızıl Goncalar'ın sezon finali setine giderek herkesi şoke eden bazı bilgiler paylaştı. Cüneyd karakteriyle ilgili verdiği bilgi "başka türlüsü mümkün değil" dedirtti.
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6. Survivor All Star'a büyük umutlarla katılan ve sakatlığı sebebiyle hem eleştirilen hem de istediği performansa erişemeyen Nagihan, Aysu Keskin'i suçladı. Dinlenip yarışmaya dönmesi sebebiyle gücünü topladığını, bu yüzden de kendini sakatladığını söyleyen Nagihan'a Aysu'dan cevap gecikmedi!
7. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaşacağı Şehrazad dizisi, bu iki oyuncu arasındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Merakla beklenen dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oldu!
8. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümünde yarışmacı tek soruda 3 joker kullandı. İzleyenler ekran başında çıldırdı.
9. Televizyon dünyasında sezon biterken en çok sevilen diziler total sıralamasında ilk 10'a yerleşti. Kimisi sezon finali yapacakken, kimisi de ekranlara veda etmeden önce bakalım listede kimler varmış. İşte hafta boyunca en çok izlenen diziler...
10. Kim Milyoner Olmak İster?' programında geçtiğimiz akşam bir yarışmacının kendinden emin seçtiği sorunun doğru yanıtı büyük şaşkınlık yarattı.
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11. 26 Mayıs'ta final yapacak olan Yargı'nın son bölümünde olanlar herkesi şaşkına uğrattı. İşte izleyicinin ilk tepkisi...
12. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Yasin Gülgarip dün akşam herkesin yüzündeki gülümseme oldu. Yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu'na gafı eğlenceli anlar yaşattı.
13. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında açığa çıkan Şaban Ataş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerince yayından kelepçelenip sorguya götürülen 5 kişiden anne, oğul ve sevgili tutuklandı.
14. Survivor All Star'da sezon boyu yaşanan olayların dışında bambaşka bir konu gündeme geldi. Yarışmaya katıldığı günden beri Aleyna'yla anlaşamayan Hilmi Cem'in Aleyna tarafından reddedildiği ortaya atıldı!
15. Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yargı, 95. bölümüyle ekranlara veda ediyor. 26 Mayıs'ta yayınlanacak büyük finale bir hafta kala dizide önemli gelişmeler yaşandı. Ilgaz'ın kardeşi Çınar'ın beraat ettiği davanın duruşmasında milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a gönderme yapıldı.
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