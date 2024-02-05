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Audi Fiyat Listesi Şubat 2024: Audi A3, A4, A5, A6 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Audi Fiyat Listesi Şubat 2024: Audi A3, A4, A5, A6 ve Q Serisi Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.02.2024 - 16:48

Alman otomobil üreticisi Audi'nin şubat ayı fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz aya göre modellerin fiyatlarında bir artış gözlemlendi. Lüks ve rahatlığı bir arada sunan bu üreticinin A3, A4, A5 ve A6 modellerinin fiyatları da merak konusu oldu. İşte, Audi'nin 2024 Şubat ayı için belirlediği güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.audi.com.tr
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Audi fiyat listesi

Audi fiyat listesi

Ocak ayında 2.996.923 TL'den satışa sunulan, markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan A4, şubat ayında 3.191.903 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Tutarlar, markanın kampanya ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 fiyat listesi Şubat 2024

Audi A3 fiyat listesi Şubat 2024

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 1.773.017 TL

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic  1.873.025 TL

Audi A4 fiyat listesi Şubat 2024

Audi A4 fiyat listesi Şubat 2024

  • A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI 3.191.903 TL

  • A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI 3.837.413 TL

Audi A5 fiyat listesi Şubat 2024

Audi A5 fiyat listesi Şubat 2024

  • A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI  4.170.563

  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 3.717.563

Audi A6 fiyat listesi Şubat 2024

Audi A6 fiyat listesi Şubat 2024

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 4.875.113 TL

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 4.937.513 TL

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Audi A7 fiyat listesi Şubat 2024

Audi A7 fiyat listesi Şubat 2024

  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic 6.702.023 TL

  • A7 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic 6.702.023 TL

  • A7 Sportback 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 8.597.270 TL

Audi A8 fiyat listesi Şubat 2024

Audi A8 fiyat listesi Şubat 2024

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 14.650.454 TL

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI 17.283.953 TL

Audi Q2 fiyat listesi Şubat 2024

Audi Q2 fiyat listesi Şubat 2024

Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.105.225

Audi Q3 fiyat listesi Şubat 2024

Audi Q3 fiyat listesi Şubat 2024

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic 2.731.107 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic 2.970.543 TL

Audi Q5 fiyat listesi Şubat 2024

Audi Q5 fiyat listesi Şubat 2024

  • Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 4.455.713 TL

  • Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 4.653.113 TL

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Audi Q8 fiyat listesi Şubat 2024

Audi Q8 fiyat listesi Şubat 2024

  • Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 10.335.56 TL

  • Q8 SUV 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 10.509.513 TL

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