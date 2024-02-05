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Fiat Egea Fiyat Listesi Şubat 2024: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback Güncel Fiyatlar

Fiat Egea Fiyat Listesi Şubat 2024: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback Güncel Fiyatlar

Fiat
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.02.2024 - 18:39

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, şubat ayının fiyat listesini yayınladı. Merakla beklenen fiyat listesinde neredeyse tüm modeller ocak ayına göre zamlandı. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil konumunda yer alan Egea'nın 2024 modeli, 850 bin liranın üzerine çıktı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback ne kadar oldu? İşte, Fiat Şubat 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://otomobil.fiat.com.tr/
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Fiat fiyat listesi

Fiat fiyat listesi

Türkiye'nin en çok satan otomobili Egea, ocak ayında 834.900 liradan listelenmişti. Aynı model, bu ay 864.900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanyalı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan fiyat listesi Şubat 2024

Fiat Egea Sedan fiyat listesi Şubat 2024

  • Easy 1.4 Fire 95 HP 864.900 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP 1.053.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.200.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.332.900 TL

  • Urban 1.4 Fire 95 HP 914.900 TL

  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.103.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.157.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.260.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.372.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP 964.900 TL

  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.153.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.310.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.422.900 TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP 1.014.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.360.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.472.900 TL

Fiat Egea Hatchback fiyat listesi Şubat 2024

Fiat Egea Hatchback fiyat listesi Şubat 2024
  • Street 1.4 Fire 95 HP 874.900 TL

Fiat Egea Cross fiyat listesi Şubat 2024

Fiat Egea Cross fiyat listesi Şubat 2024

  • Street 1.4 Fire 95 HP 947.900 TL

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 947.900 TL

  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 947.900 TL

  • Urban 1.4 Fire 95 HP 987.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.296.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT  1.418.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP 1.037.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.346.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.468.900 TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP 1.087.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.396.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.518.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Şubat 2024

Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Şubat 2024

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.318.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.440.900 TL

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP  1.201.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.368.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.490.900 TL

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