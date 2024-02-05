Fiat Egea Fiyat Listesi Şubat 2024: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback Güncel Fiyatlar
Fiat Egea Fiyat Listesi Şubat 2024: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://otomobil.fiat.com.tr/
İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, şubat ayının fiyat listesini yayınladı. Merakla beklenen fiyat listesinde neredeyse tüm modeller ocak ayına göre zamlandı. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil konumunda yer alan Egea'nın 2024 modeli, 850 bin liranın üzerine çıktı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback ne kadar oldu? İşte, Fiat Şubat 2024 güncel fiyat listesi.
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Fiat fiyat listesi
Fiat Egea Sedan fiyat listesi Şubat 2024
Fiat Egea Hatchback fiyat listesi Şubat 2024
Fiat Egea Cross fiyat listesi Şubat 2024
Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Şubat 2024
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