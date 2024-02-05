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Hyundai Fiyat Listesi Şubat 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

Hyundai Fiyat Listesi Şubat 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

Hyundai
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.02.2024 - 21:39

Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai, şubat fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Ocak ayındaki kampanyalarla birçok modelinde fiyatlarını sabit tutan marka, yeni ayda zamla alıcılarının karşısına çıktı. Peki, Hyundai'nin popüler modelleri i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? İşte Hyundai'nin Şubat 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.hyundai.com/
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Hyundai fiyat listesi

Hyundai fiyat listesi

Geçen ay 1.296.296 liradan listelenen Elentra, şubat ayında kampanya ile birlikte 1.390.000 liradan satışa sunuldu. Aşağıda belirtilen fiyatlar, azami / maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Şubat 2024

Hyundai i10 fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 780.000 TL

  • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 830.000 TL

  • 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 850.000 TL

  • 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT  910.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Şubat 2024

Hyundai i20 fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel  865.000 TL

  • 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik  935.000 TL

  • 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik  990.000 TL

  • 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik  1.070.000 TL

  • 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 990.000 TL

  • 1.0 T 100PS Style Benzin DCT 1.040.000 TL

  • 1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.125.000 TL

  • 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.455.000 TL

Hyundai Elantra fiyat listesi Şubat 2024

Hyundai Elantra fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.390.000 TL

  • 1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.675.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi Şubat 2024

Hyundai Kona fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.735.000 TL

  • 1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.765.000 TL 

  • 1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.797.726 TL

  • 1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.781.576 TL

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Hyundai Bayon fiyat listesi Şubat 2024

Hyundai Bayon fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 995.000 TL 

  • 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 1.030.000 TL 

  • 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.085.000 TL 

  • 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.190.000 TL 

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT  1.140.000 TL

Hyundai Tucson fiyat listesi Şubat 2024

Hyundai Tucson fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.660.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.750.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT  2.180.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT  1.700.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.910.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.040.000 TL

Hyundai Sante FE fiyat listesi Şubat 2024

Hyundai Sante FE fiyat listesi Şubat 2024
  • 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.960.000 TL
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