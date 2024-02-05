Hyundai Fiyat Listesi Şubat 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar
Hyundai Fiyat Listesi Şubat 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.hyundai.com/
Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai, şubat fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Ocak ayındaki kampanyalarla birçok modelinde fiyatlarını sabit tutan marka, yeni ayda zamla alıcılarının karşısına çıktı. Peki, Hyundai'nin popüler modelleri i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? İşte Hyundai'nin Şubat 2024 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi
Hyundai i10 fiyat listesi Şubat 2024
Hyundai i20 fiyat listesi Şubat 2024
Hyundai Elantra fiyat listesi Şubat 2024
Hyundai Kona fiyat listesi Şubat 2024
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Hyundai Bayon fiyat listesi Şubat 2024
Hyundai Tucson fiyat listesi Şubat 2024
Hyundai Sante FE fiyat listesi Şubat 2024
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