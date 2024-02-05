Hyundai Fiyat Listesi Şubat 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai, şubat fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Ocak ayındaki kampanyalarla birçok modelinde fiyatlarını sabit tutan marka, yeni ayda zamla alıcılarının karşısına çıktı. Peki, Hyundai'nin popüler modelleri i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? İşte Hyundai'nin Şubat 2024 güncel fiyat listesi.