Cupra Fiyat Listesi Şubat 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

İspanya merkezli otomobil şirketi Cupra, 2024 model yılına ait otomobil fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Leon, 1.750.000 liradan satışa sunuldu. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu? İşte, Cupra'nın güncel fiyat listesi.