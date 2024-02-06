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Cupra Fiyat Listesi Şubat 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

Cupra Fiyat Listesi Şubat 2024: Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
06.02.2024 - 20:29

İspanya merkezli otomobil şirketi Cupra, 2024 model yılına ait otomobil fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Leon, 1.750.000 liradan satışa sunuldu. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu?  İşte, Cupra'nın güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra fiyat listesi

Cupra fiyat listesi

Ocak ayında 2023 modeli, 1 milyon 500 bin lira seviyelerinden listelenen Leon, 2024 model yılına ait fiyat listesinde 1 milyon 750 bin liradan satışa sunuldu. Şubat ayının ilk günlerinde 24 Ocak'ta yayınlanan son fiyat listesi geçerliliğini koruyor. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Cupra Leon fiyat listesi Şubat 2024

Cupra Leon fiyat listesi Şubat 2024

  • 2024 model 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG  1.750.000 TL

  • 2023 model 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 1.536.000 TL

Cupra Formentor fiyat listesi Şubat 2024

Cupra Formentor fiyat listesi Şubat 2024

  • 2024 model 1.5 TSI 150 HP DSG 1.950.000 TL

  • 2023 model 1.5 TSI 150 HP DSG 1.758.000 TL

  • 2024 model VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive 3.500.000 TL

  • 2023 model VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive 2.735.000 TL

  • 2024 model VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG  3.300.000 TL

Cupra Ateca fiyat listesi Şubat 2024

Cupra Ateca fiyat listesi Şubat 2024

  • 2024 model 1.5 TSI 150 HP DSG 1.920.000 TL

  • 2023 model 1.5 TSI 150 HP DSG  1.852.000 TL

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