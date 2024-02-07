BYD Türkiye Fiyat Listesi Şubat 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat

Türkiye pazarına adım atan Çin'in otomobil markalarından BYD, Şubat 2024 tarihli güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın şu an için satışta olan tek modeli ATTO 3'ün fiyatı geçen aya göre sabit kaldı. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Şubat 2024.