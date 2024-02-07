BYD Türkiye Fiyat Listesi Şubat 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat
BYD Türkiye Fiyat Listesi Şubat 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr/
Türkiye pazarına adım atan Çin'in otomobil markalarından BYD, Şubat 2024 tarihli güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın şu an için satışta olan tek modeli ATTO 3'ün fiyatı geçen aya göre sabit kaldı. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Şubat 2024.
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Yüksek performansı, çekici tasarımı ve çevre dostu teknolojisi ile öne çıkan ATTO 3, elektrikli araç dünyasında şıklık ve güç bir araya getiriyor
Sportif sürüş tutkunları için ideal bir seçenek olan ATTO 3, 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşarak dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.
BYD Blade Batarya (LFP) teknolojisi sayesinde çevre dostu bir alternatif sunan ATTO 3, 150 kW'lik maksimum güç kapasitesi ile hızla ileri taşınmanın keyfini yaşatıyor.
BYD ATTO 3 fiyat listesi Şubat 2024
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