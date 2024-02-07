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BYD Türkiye Fiyat Listesi Şubat 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat

BYD Türkiye Fiyat Listesi Şubat 2024: BYD ATTO 3 Güncel Fiyat

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.02.2024 - 09:28

Türkiye pazarına adım atan Çin'in otomobil markalarından BYD, Şubat 2024 tarihli güncel fiyat listesini duyurdu. Markanın şu an için satışta olan tek modeli ATTO 3'ün fiyatı  geçen aya göre sabit kaldı. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Şubat 2024.

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr/
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Yüksek performansı, çekici tasarımı ve çevre dostu teknolojisi ile öne çıkan ATTO 3, elektrikli araç dünyasında şıklık ve güç bir araya getiriyor

Yüksek performansı, çekici tasarımı ve çevre dostu teknolojisi ile öne çıkan ATTO 3, elektrikli araç dünyasında şıklık ve güç bir araya getiriyor

Günlük sürüşleri keyifli hale getiren 420 kilometrelik karma menzili ile ATTO 3, sizi her an yola çıkmaya teşvik ediyor.

Sportif sürüş tutkunları için ideal bir seçenek olan ATTO 3, 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşarak dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Sportif sürüş tutkunları için ideal bir seçenek olan ATTO 3, 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşarak dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Maksimum hızı 160 km/s ile şehir içi trafiğe hızlıca adapte olmanızı sağlayan otomobil, güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

BYD Blade Batarya (LFP) teknolojisi sayesinde çevre dostu bir alternatif sunan ATTO 3, 150 kW'lik maksimum güç kapasitesi ile hızla ileri taşınmanın keyfini yaşatıyor.

BYD Blade Batarya (LFP) teknolojisi sayesinde çevre dostu bir alternatif sunan ATTO 3, 150 kW'lik maksimum güç kapasitesi ile hızla ileri taşınmanın keyfini yaşatıyor.

Bu özelliklerle donatılan araç, çevresel etkileri en aza indirirken sürücüsüne yüksek performans vaat ediyor.Şık 18' jantları, araca modern bir estetik kazandırmanın yanı sıra sürüş stabilitesini artırarak güvenliği ön planda tutuyor.

BYD ATTO 3 fiyat listesi Şubat 2024

BYD ATTO 3 fiyat listesi Şubat 2024

Ocak ayında 1.740.000 liradan satışa sunulan ATTO 3, yeni ayda da yine bu fiyattan listelendi. Tavsiye edilen, şubat ayına özel takas kampanyalı fiyatı ise 1.690.000 lira olarak belirlendi. 

  • 150kW 60.48kWh Design 1.740.000 TL
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