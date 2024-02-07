Chery Fiyat Listesi Şubat 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Şubat 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://cherytr.com/
Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, merakla beklenen şubat ayı fiyatlarını açıkladı. Son dönemlerde otomobil severlerin radarına giren ve popülerliğini her geçen gün artıran markanın fiyatları, bir önceki aya göre bazı modellerde artış gösterdi. 2024 model otomobiller de ilk kez listelendi. Peki, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken üreticinin Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar? İşte, Chery'nin 2024 Şubat tarihli güncel fiyat listesi.
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Chery fiyat listesi
Chery Omoda 5 fiyat listesi Şubat 2024
Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Şubat 2024
Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Şubat 2024
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