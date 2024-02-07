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Chery Fiyat Listesi Şubat 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Şubat 2024: Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.02.2024 - 08:47

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, merakla beklenen şubat ayı fiyatlarını açıkladı. Son dönemlerde otomobil severlerin radarına giren ve popülerliğini her geçen gün artıran markanın fiyatları, bir önceki aya göre bazı modellerde artış gösterdi. 2024 model otomobiller de ilk kez listelendi. Peki, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken üreticinin Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar? İşte, Chery'nin 2024 Şubat tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://cherytr.com/
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Chery fiyat listesi

Chery fiyat listesi

Çin merkezli markada Tiggo 7 Pro ve Omoda 5'in başlangıç fiyatları, ocak ayına göre artış gösterdi. Geçen ay, 1.183.000 liradan satışa sunulan Omoda 5 Comfort, bu ay 40 bin lira zamla alıcılarının karşısına çıktı. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 fiyat listesi Şubat 2024

Chery Omoda 5 fiyat listesi Şubat 2024

2023 model

  • Comfort 1.183.000 TL

  • Luxury 1.303.000 TL

  • Excellent 1.403.000 TL

2024 model

  • Comfort 1.233.000 TL

  • Luxury 1.353.000 TL

  • Excellent 1.453.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Şubat 2024

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Şubat 2024

2023 model

  • Comfort 1.198.100 TL

  • Luxury 1.353.000 TL

  • Excellent 1.453.000 TL

2024 model

  • Comfort 1.248.000 TL

  • Luxury 1.403.000 TL

  • Excellent 1.503.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Şubat 2024

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi Şubat 2024

2023 model

  • Luxury 1.493.000 TL 

  • Excellent 1.643.000 TL 

2024 model

  • Luxury 1.543.000 TL 

  • Excellent 1.693.000 TL

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