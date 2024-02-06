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Tesla Fiyat Listesi Şubat 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat

Tesla Fiyat Listesi Şubat 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat

Tesla
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
06.02.2024 - 23:47

Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen markası Tesla'nın şubat ayı fiyatları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli üretici, geçen aya göre fiyatlarında artışa gitti. Peki, Model Y ne kadar oldu? İşte Tesla'nın Şubat 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Model Y özellikleri

Tesla Model Y özellikleri

Tesla'nın elektrikli otomobil dünyasındaki en prestijli modellerinden biri olan Model Y, 2019 Mart ayında otomobil severlerle buluştu ve 2020'nin sonlarına doğru tüketicilere teslim edilmeye başlandı.

Güvenlik konusunda, Model Y, standart olarak bir dizi özellik sunmaktadır. Bunlar arasında yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren yardım sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit takip sistemi, yokuşta kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü bulunmaktadır.

Model Y'nin motor gücü, 396 HP (291 kW) olup, tork değeri ise 510 Nm'dir. Bu güçlü elektrikli otomobilin azami hızı 217 km/h'dir. 81 kWh'lik bataryası ile Model Y, tek bir şarjla 533 km mesafe kat edebilir.

Tesla ne kadar?

Tesla ne kadar?

Ocak ayında fiyatlarını sabit tutan marka, şubat ayına zamla girdi. Geçen ay 2.305.854 liradan başlayan fiyatlarla listelenen Model Y, yeni ayda 2.407.824 liraya yükseldi. Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Tesla Model Y fiyat listesi Şubat 2024

Tesla Model Y fiyat listesi Şubat 2024

  • Tesla Model Y Arkadan İtiş 2.407.824 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.015.629 TL

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.138.355 TL

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