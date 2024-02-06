Tesla Fiyat Listesi Şubat 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat
Tesla Fiyat Listesi Şubat 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat
Kaynak: https://www.tesla.com/
Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen markası Tesla'nın şubat ayı fiyatları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli üretici, geçen aya göre fiyatlarında artışa gitti. Peki, Model Y ne kadar oldu? İşte Tesla'nın Şubat 2024 tarihli güncel fiyat listesi.
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Tesla Model Y özellikleri
Tesla ne kadar?
Tesla Model Y fiyat listesi Şubat 2024
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