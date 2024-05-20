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Black Myth: WuKong'dan "Gel Artık be" Dedirten Aksiyon Dolu Yeni Fragman Yayınlandı

Black Myth: WuKong'dan "Gel Artık be" Dedirten Aksiyon Dolu Yeni Fragman Yayınlandı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 01:37

Duyurulduğu neredeyse ilk günden beri oyuncuların büyük merakla bekledikleri Black Myth: WuKong karakterimizin yeteneklerine odaklanan kısa ama dolu bir fragmanla karşımızda.

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2020 yılında duyurulan Black Myth: WuKong o zamandan beri oyuncuların yakın takibinde.

2020 yılında duyurulan Black Myth: WuKong o zamandan beri oyuncuların yakın takibinde.

Çin mitolojisindekii ünlü Maymun Kral efsanesini merkezine alan ve efsanevi karakterin yolculuğunu müthiş aksiyon sekansları ile harmanlayarak oyuncuya sunmayı hedefleyen oyun Çin merkezli bağımsız stüdyo Game Science tarafından geliştiriliyor.

Black Myth: WuKong cephesinden gelen yeni fragman ise karakterimizin yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Peki Black Myth: WuKong ne zaman çıkacak?

Peki Black Myth: WuKong ne zaman çıkacak?

Daha öncesinde çıkış tarihi 2023 olarak açıklanan oyunumuz yine bir erteleme ile karşılaşmazsa 20 Ağustos 2024 tarihinde karşımızda olacak. Oyun Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

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