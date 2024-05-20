Black Myth: WuKong'dan "Gel Artık be" Dedirten Aksiyon Dolu Yeni Fragman Yayınlandı
Black Myth: WuKong'dan "Gel Artık be" Dedirten Aksiyon Dolu Yeni Fragman Yayınlandı
Duyurulduğu neredeyse ilk günden beri oyuncuların büyük merakla bekledikleri Black Myth: WuKong karakterimizin yeteneklerine odaklanan kısa ama dolu bir fragmanla karşımızda.
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2020 yılında duyurulan Black Myth: WuKong o zamandan beri oyuncuların yakın takibinde.
Black Myth: WuKong cephesinden gelen yeni fragman ise karakterimizin yeteneklerini gözler önüne seriyor.
Peki Black Myth: WuKong ne zaman çıkacak?
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