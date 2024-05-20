Cem Yılmaz'ın Efsane G.O.R.A. Filminden Dert Tasa Bırakmayan 21 Harika Replik
Cem Yılmaz'ın Efsane G.O.R.A. Filminden Dert Tasa Bırakmayan 21 Harika Replik
Gösterime girdiğinden beri uzun bir süre geçse de G.O.R.A. şüphesiz sinemamızın en komik filmlerinden. G.O.R.A.'nın dördüncü filminin duyurulmasından bu yana son zamanlarda Cem Yılmaz ve Şafak Sezer gibi isimlerin kadro olduğu film serisi tekrardan gündeme geldi. Peki bu G.O.R.A.'da en çok aklımıza kazınan replikler hangileriydi?
Gelin beraber hatırlayalım...👇
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1. "Hepsi Türkçe konuşuyor, anlamıyorum ki hangisi Türk hangisi yabancı."
2. "Seni seçtim. Çünkü sen farklısın, Japon'sun bir kere akıllı adamsın."
3. -Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? +Nedir o? - Fuck you!
4. (Element sahnesi)
5. "Tahta yok. Götünüzden element uydurmayın. Evet hava!"
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6. (Garavel Usta'nın elinde kırmızı ve mavi haplar vardır.)
7. "Uzaylılar tarafından kaçırıldım... Evet, tarafından."
8. (Rendroy ve Arif diyaloğu)
9. (Ateş başı sahnesi, Arif Ceku'ya Dünya'yı anlatıyor.)
10. "Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu."
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11. "Dışarıda tank görüyorum Faruk, Hayırdır bir kutlama mı var?"
12. "Sıradan bir erkek için cinsellik birinci plandayken benim için ikinci hatta üçüncü plandadır."
13. Bob Marley Faruk: "Belki osurmaya programlanmıştır."
14. Komutan Logar: Gemi biraz sola mı çekiyor?
15. "UFO gören masum köylü. Koçum benim!"
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16. "Olmaz abi donla sevişecek dedim. Pornocu muyum ben? Zaten olay köşkte geçiyor abi, aşçı bahçıvana, bahçıvan şoföre, şoför uşağa, sonra hepsi uşağa.
17. "Sende olanı sana koyacağız."
18. "Komutan Logar mı? Ben onun a... k... Yak bi' tane robot."
19. "Yakarız bu gezegeni."
20. "Öldürmedi ha. O bayıltıcı. Bana da taktılar ondan."
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21. "Uzaylı da olsa insan insandır."
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