Hiçbir Başarı Cezasız Kalmaz

Doktorun reklamı olur mu? Bir tartışma konusu oluşturabilir, tabii ki “olmaz” diyenler olabilir, “Aa, doğal hakkı.” diyenler olabilir ya da ortada kalanlar olabilir. Bunların hepsine saygı duyuyorum ama burada önemli olan başlık, doğru bilgilendirme yapıldığı sürece, ifade özgürlüğünün olmasıdır. Bizde avukat reklam yapabilir, 81 ilde davaya girebilir, müteahhit karnesi varsa -ki maşallah her köşe başında bir tane var- Türkiye'nin 81 ilinde İnşaat yapabilir, göğsünü gere gere reklamlarını yapabilir hatta bunlar ilk depremde yıkılabilir ve hiçbir sorun yaşamazsın. Her yerde ticaret yapabilirsin, her yerde at oynatabilirsin ancak doktorsan bunların hiçbirisini yapamazsın.

Aslında ikinci bir muayenehane açma hakkın vardır. Ha, bu üç-dört olamaz bu arada ama bakanlığa yazı yazarsın ve sana cevap vermezler ve son satırlar... Bugün artık hayatımızın vazgeçilmez parçası sosyal medya. Evet, düşünün, hepimiz telefonu unuttuğumuzda eve dönüyoruz çünkü artık elimiz, kolumuz, gözümüz gibi bir parçamız haline geldi ve dikkat edin, Instagram'a giriş saatlerinize bakın, hepimiz bu aptal kutusunun oyuncağı olduk, faydası kadar zararı da var.

Biraz önce söylediğim gibi doğru bilgilendirme ki bunun tek yolu var: Denetleme. Ortalık maalesef her konuda (ki sadece doktorluktan bahsetmiyorum bütün mesleklerden bahsediyorum.) yalan dolan haberlerle dolu ve bunun tek bir çözümü olabilir: Denetim,denetim, denetim. Evet, aşkı memnunun bize vuran kısmına geldiğimizde ise doktor adı soyadı ve İhtisas alanı dışında hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey paylaşamaz “Bende bu alet var.” diyemez, “Bu aletin bu özellikleri var.” diyemez, hastası ile fotoğraf paylaşamaz, hastasının öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaşamaz, hastane, muayenehane ya da ameliyathane görüntüsü paylaşamaz. Paylaşırsanız ne olur? Alt sınır 550.000 TL olmak üzere yani kabaca bir hesapla iki buçuk yıllık asgari ücret karşılığını ceza olarak ödersiniz. Alt sınır 550.000 dikkat çekmek isterim.

“Denetim yapmayalım, ceza keselim. '

Bu memlekette en üstten en alta, doktor düşmanlığı bitmez. İşin düşünce baş tacımızsınız ,iş bitince paragöz o.... ç...... dur doktor.

“YASSAH BILADER'. Evet, Aşk-ı Memnu’nun son sahnesi…

Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.

