Hayatının Aşkını Arayanlara: Hepimizin Eğlenceli Bir Aşk İstemesine Sebep Olan 12 Romantik Komedi Filmi

Henry Roth (Adam Sandler), Hawaii'de yaşayan ve bağlanma korkusu olan bir veteriner. Lucy Whitmore (Drew Barrymore) ile tanıştığında ise her şey değişir. Ancak Lucy'nin kısa süreli hafıza kaybı vardır ve her gün önceki gün olanları unutur. Henry, Lucy’yi her gün yeniden kendine aşık etmeye çalışırken, komik ve dokunaklı anlar yaşanır. Film, aşkın ve sabrın gücünü gösteren eğlenceli bir hikaye sunuyor.

IMDb: 6.8