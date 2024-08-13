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Hayatının Aşkını Arayanlara: Hepimizin Eğlenceli Bir Aşk İstemesine Sebep Olan 12 Romantik Komedi Filmi

etiket Hayatının Aşkını Arayanlara: Hepimizin Eğlenceli Bir Aşk İstemesine Sebep Olan 12 Romantik Komedi Filmi

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 18:01

Hayatın monotonluğundan sıkıldınız ve kalbinizin çarpacağı, yüzünüzde gülümsemeler açtıracak bir aşk hikayesi mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Kimi zaman gözyaşları içinde gülüp kimi zaman da kahkahalarla ağlayacağınız, romantizmin doruklarına çıkaran komedi filmlerini sizin için derledik. Bu filmler, aşkın en eğlenceli ve en sürprizli hallerini ekrana taşırken, siz de 'Ah, keşke benim hayatımda da böyle bir şey olsa!' diye iç geçireceksiniz. 

İşte size, aşkın en eğlenceli haliyle tanışmanız için 12 muhteşem film...

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1. When Harry Met Sally (1989)

1. When Harry Met Sally (1989)

Harry ve Sally’nin yıllar süren arkadaşlıkları ve sonunda aşka dönüşen hikayesi, komik diyalogları ve unutulmaz sahneleriyle hepimizin favorisi. Film, iki kişinin birbirlerine duyduğu aşkı fark edene kadar arkadaş kalıp kalamayacağı sorusunu merkezine alıyor. Billy Crystal ve Meg Ryan’ın başarılı performansları, filmin zamansız bir klasik olmasını sağlıyor. “Aynı şeyleri istiyorsan, neden yalnız kalasın?” repliği ile herkesin aklına kazınan bu film, romantik komedi severlerin mutlaka izlemesi gerekenlerden.

IMDb: 7.7

2. Crazy, Stupid, Love (2011)

2. Crazy, Stupid, Love (2011)

Cal Weaver (Steve Carell), karısının onu aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde dünyası alt üst olur. Barlarda genç kadınlarla tanışmayı bilen yakışıklı Jacob Palmer (Ryan Gosling) ile tanışır ve Jacob, Cal’e nasıl yeniden kendine güveneceğini ve kadınlarla nasıl tanışacağını öğretir. Bu sırada Jacob da Hannah (Emma Stone) ile tanışarak kendi hayatını sorgulamaya başlar. Aşkın ve ilişkilerin farklı yüzlerini mizahi ve dokunaklı bir şekilde işleyen bu film, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikaye sunuyor.

IMDb: 7.4

3. 10 Things I Hate About You (1999)

3. 10 Things I Hate About You (1999)

Shakespeare’in “Hırçın Kız” adlı eserinin modern uyarlaması olan bu film, lise aşklarını ve ilişkilerinin inişli çıkışlı yolculuklarını mizahi bir dille anlatıyor. Başrolde Heath Ledger ve Julia Stiles var. Kat Stratford (Julia Stiles), sert ve asi bir karakterken, Cameron (Joseph Gordon-Levitt) ise yeni bir öğrenci olarak okula gelir ve Kat’in kız kardeşi Bianca’ya (Larisa Oleynik) aşık olur. Ancak Bianca’nın çıkma yasağı vardır; ta ki ablası Kat biriyle çıkana kadar. Patrick Verona (Heath Ledger), Kat’i ikna etmek için sahneye çıkar ve olaylar gelişir. Heath Ledger’ın performansı ve Julia Stiles’ın güçlü karakteri, filmi izlemeye değer kılıyor.

IMDb: 7.3

4. Notting Hill (1999)

4. Notting Hill (1999)

Sıradan bir kitapçı olan William Thacker (Hugh Grant) ve dünyaca ünlü bir film yıldızı olan Anna Scott (Julia Roberts), Notting Hill’deki bir kitapçıda karşılaşırlar. Bu tesadüfi karşılaşma, ikili arasında beklenmedik bir aşk hikayesine dönüşür. William, Anna’nın popülerliği ve kendi sıradan yaşamı arasında denge kurmaya çalışırken, Anna da şöhretin getirdiği zorluklarla yüzleşir. Londra’nın güzel sokaklarında geçen bu hikaye, sıcak ve romantik anlarla dolu.

IMDB: 7.2

5. Pretty Woman (1990)

5. Pretty Woman (1990)

Zengin bir iş adamı olan Edward Lewis (Richard Gere), bir gece vakti Hollywood Bulvarı'nda Vivian Ward (Julia Roberts) ile karşılaşır. İkilinin arasında başlayan bu tesadüfi ilişki, zamanla büyük bir aşka dönüşür. Vivian’ın dünyasına giren Edward, onunla birlikte kendi hayatını ve değerlerini de sorgulamaya başlar. Romantizm ve komedinin mükemmel birleşimi olan Pretty Woman, modern bir Külkedisi hikayesi sunuyor. Julia Roberts'ın gülümsemesi ve karizması, filmin büyüleyici atmosferini tamamlıyor.

IMDb: 7.1

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6. The Holiday (2006)

6. The Holiday (2006)

İki kadın, Iris (Kate Winslet) ve Amanda (Cameron Diaz), hayal kırıklığına uğradıkları ilişkilerinden kaçmak için evlerini değiştirirler. Iris İngiltere’den Los Angeles’a, Amanda ise Los Angeles’tan İngiltere’ye gider. Yeni yerlerde yeni insanlarla tanışan ikili, hayatlarında yeni başlangıçlar yaparlar. Amanda, Iris’in kardeşi Graham (Jude Law) ile, Iris ise Amanda’nın eski evi sayesinde Miles (Jack Black) ile tanışır. Aşkın ve dostluğun önemini anlatan bu film, sıcak ve keyifli bir tatil filmi.

IMDb: 6.9

7. Clueless (1995)

7. Clueless (1995)

Beverly Hills’de geçen bu gençlik komedisi, lise aşklarını ve dostluklarını eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Cher Horowitz (Alicia Silverstone), okulun en popüler kızı ve arkadaşlarıyla birlikte yeni öğrencilere yardım etmeyi sever. Yeni gelen öğrenci Tai’yi (Brittany Murphy) popüler yapma çabası, Cher’in kendi hayatını ve aşkını sorgulamasına yol açar. 90’ların modası ve gençlik enerjisiyle dolu bu film, eğlenceli ve nostaljik bir deneyim sunuyor.

IMDb: 6.9

8. The Proposal (2009)

8. The Proposal (2009)

Margaret Tate (Sandra Bullock), Kanada doğumlu bir editördür ve Amerika’da kalabilmek için vizesi yenilenmez. Çalışanı Andrew Paxton (Ryan Reynolds) ile sahte bir nişan düzenleyerek bu sorunu çözmeye karar verir. Ancak bu sahte nişan, Andrew’un ailesini ziyaret etmeleri gerektiğinde karmaşık bir hal alır. Andrew’un ailesiyle vakit geçirdikçe, Margaret ve Andrew arasındaki buzlar erimeye başlar. Komik ve romantik anlarla dolu bu film, sahte bir ilişkinin nasıl gerçek aşka dönüşebileceğini eğlenceli bir dille anlatıyor.

IMDb: 6.8

9. 50 First Dates (2004)

9. 50 First Dates (2004)

Henry Roth (Adam Sandler), Hawaii'de yaşayan ve bağlanma korkusu olan bir veteriner. Lucy Whitmore (Drew Barrymore) ile tanıştığında ise her şey değişir. Ancak Lucy'nin kısa süreli hafıza kaybı vardır ve her gün önceki gün olanları unutur. Henry, Lucy’yi her gün yeniden kendine aşık etmeye çalışırken, komik ve dokunaklı anlar yaşanır. Film, aşkın ve sabrın gücünü gösteren eğlenceli bir hikaye sunuyor.

IMDb: 6.8

10. How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

10. How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

Andie Anderson (Kate Hudson), bir dergide 'Bir Erkeği 10 Günde Nasıl Kaybedersiniz' başlıklı bir yazı yazmak üzere görevlendirilir. Ben Barry (Matthew McConaughey) ise bir reklamcıdır ve aynı anda bir kadını 10 gün içinde kendine aşık edebileceği iddiasına girer. İkilinin yolları kesişir ve her biri kendi amacına ulaşmaya çalışırken, komik ve romantik anlar yaşanır. Kate Hudson ve Matthew McConaughey’in kimyası, filmi izlenmeye değer kılıyor. Romantik komedilerin klasiklerinden biri haline gelmiş bu film, eğlenceli ve sıcak bir hikaye sunuyor.IMDb: 6.5

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11. 13 Going on 30

11. 13 Going on 30

13 yaşındaki Jenna Rink (Jennifer Garner), popüler olmak isteyen bir genç kız. 30. doğum gününde, büyümüş ve 30 yaşında bir kadın olarak uyanır. Bir anda kendini büyük bir şehirde, başarılı bir dergide çalışırken ve yetişkin dünyasının zorluklarıyla boğuşurken bulur. Çocukluk aşkı Matt (Mark Ruffalo) ile yeniden karşılaşan Jenna, gerçek mutluluğun ne olduğunu keşfeder. Eğlenceli ve dokunaklı bu film, gençlik hayallerinin ve gerçek aşkın peşinde koşmanın hikayesini anlatıyor.

IMDb: 6.3

12. She's All That (1999)

12. She's All That (1999)

Okulun popüler çocuğu Zack Siler (Freddie Prinze Jr.), kız arkadaşı tarafından terk edilince, en iyi arkadaşı Dean (Paul Walker) ile iddiaya girer. İddia, sıradan bir kızı balo kraliçesi yapmaktır. Laney Boggs (Rachael Leigh Cook) ise bu iddianın hedefidir. Zack, Laney’i değiştirirken kendi de değişmeye başlar ve gerçek aşkın ne olduğunu keşfeder. 90’lar nostaljisi ve gençlik aşkları bu filmde buluşuyor, izlemesi keyifli ve eğlenceli bir hikaye sunuyor.

IMDb: 5.9

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