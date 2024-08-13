Hayatının Aşkını Arayanlara: Hepimizin Eğlenceli Bir Aşk İstemesine Sebep Olan 12 Romantik Komedi Filmi
Hayatının Aşkını Arayanlara: Hepimizin Eğlenceli Bir Aşk İstemesine Sebep Olan 12 Romantik Komedi Filmi
Hayatın monotonluğundan sıkıldınız ve kalbinizin çarpacağı, yüzünüzde gülümsemeler açtıracak bir aşk hikayesi mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Kimi zaman gözyaşları içinde gülüp kimi zaman da kahkahalarla ağlayacağınız, romantizmin doruklarına çıkaran komedi filmlerini sizin için derledik. Bu filmler, aşkın en eğlenceli ve en sürprizli hallerini ekrana taşırken, siz de 'Ah, keşke benim hayatımda da böyle bir şey olsa!' diye iç geçireceksiniz.
İşte size, aşkın en eğlenceli haliyle tanışmanız için 12 muhteşem film...
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1. When Harry Met Sally (1989)
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2. Crazy, Stupid, Love (2011)
3. 10 Things I Hate About You (1999)
4. Notting Hill (1999)
5. Pretty Woman (1990)
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6. The Holiday (2006)
7. Clueless (1995)
8. The Proposal (2009)
9. 50 First Dates (2004)
10. How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
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