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Fen Bilgisi Deyince Aklına Sadece Periyodik Tablo Gelenler İçin Fen’i Sevdiren 11 İlginç Gerçek

etiket Fen Bilgisi Deyince Aklına Sadece Periyodik Tablo Gelenler İçin Fen’i Sevdiren 11 İlginç Gerçek

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 12:01

Bilim denilince korkutucu geliyor ama aslında eğlenceli bilgilerle dolu bir alan. Periyodik tablolar, formüller dışında kocaman bir alan fen bilgisi. Fen dersini daha eğlenceli hale getirecek ve hayattan bir şeyler bulabileceğin bu eğlenceli bilgiler nelermiş bakalım mı?

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1. Yıldırımın bir enerji boşalması olduğunu biliyoruz.

1. Yıldırımın bir enerji boşalması olduğunu biliyoruz.

Yıldırımlı havalar hepimizin korkulu rüyası. Havadaki elektrik boşalırken ortaya bir sıcaklık da çıkıyor. Yıldırım çaktığında önce ışığını görüyoruz. Sesi yani gök gürültüsü ise biraz daha geriden geliyor. Işık daha hızlı olduğu için bunu yaşıyoruz aslında.

2. Buz kütlesi su üzerinde nasıl durur?

2. Buz kütlesi su üzerinde nasıl durur?

Buzların suda yüzdüğünü görmüşüzdür. Bu biraz garip öyle değil mi? Peki bu buzlar nasıl suda yüzüyor? Su donduğunda genişliyor ve yoğunluğu azalıyor. Bu da buzların suyun üzerinde yüzmesine neden oluyor. Hafifleyen buzlar denizin üzerinde süzülebiliyor yani!

3. Keseli hayvanlardan olan vombatı duymuş muydun?

3. Keseli hayvanlardan olan vombatı duymuş muydun?

Vombat pek bilinen bir hayvan değil. Zaten dışkısı ile ilgili bu bilgi olmasaydı belki çok özellikli bir hayvan da olmazdı. Peki nedir dışkısının farklılığı? Vombat, küp şeklinde dışkılıyor. Bu nedenle de bilim insanları tarafından ilginç bulunuyor. Küp şeklinde dışkılamasının nedeni ise dışkısının bağırsağın kolon kısmında kurutulmasıymış. Oldukça ilginç, öyle değil mi?

4. Ahtapotlar denizin uzaylıları diyebilir miyiz?

4. Ahtapotlar denizin uzaylıları diyebilir miyiz?

En farklı canlılardan olan ahtapotların vücutları da çok farklı. Bu hayvanların mesela 3 kalbi var. Bu kalplerden biri yüzmeye başladıklarıda duruyor. Kanları da bildiğimiz gibi kırmızı değil, mavi. Bunun nedeni ne biliyor musun? Ahtapotların kanında bizim gibi demir yok, bunun yerine bakır var.

5. Bir diğer uzaylımız ise su ayısı!

5. Bir diğer uzaylımız ise su ayısı!

Su ayısı, diğer adıyla Tardigrade en garip canlılardan biri. Bu minik canlı her zaman hayatta kalıyor. Yani en zorlu koşullarda bile su ayısına bir şey olmuyor. Isı, basınç, susuzluk... Bunların hiçbir su ayısına bir şey yapmıyor. Ölümün kıyısında dolaşıp sonra tekrar hayata dönüyor.

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6. Uzay sessizliği diye bir şey var!

6. Uzay sessizliği diye bir şey var!

Uzayda sesin olmadığını biliyoruz ama neden yok? Tamamen boşluk olan uzayda ses gidip gelemiyor. Yani sesin yayılmak için maddeye ihtiyacı var. Eee uzayda böyle bir madde yok, olmayınca da doğal olarak ses yayılamıyor. Yani sessiz bir yer arıyorsan gitmen gereken yer uzay!

7. Arılar çiçek bulduklarında bunu dans ederek haber veriyorlar.

7. Arılar çiçek bulduklarında bunu dans ederek haber veriyorlar.

Ne alaka diye düşünebilirsin ama bu arıların haberleşme yöntemi. Böyle mutlu bir haberi arkadaşlarıyla paylaşmak için arılar dans ediyorlar. Yaptıkları bu dansla aslında arkadaşlarına çiçeğin yerini ve uzaklığını anlatıyorlar. Yani bizim tahmin ettiğimiz gibi mutluluktan bir dans değil ama biz böyle düşünelim, daha eğlenceli olur!

8. Ses suda daha hızlı!

8. Ses suda daha hızlı!

Nasıl olabilir bu, öyle değil mi? Ama doğru. Suyun yoğunluğu havadan fazla olduğu için ses suda daha hızlı yayılıyor. Hatta neredeyse 4 kat daha hızlı. O yüzden denizde balinalar çok uzak olsa da birbirlerini duyabiliyorlar.

9. Muz radyoaktif desek...

9. Muz radyoaktif desek...

Muzu severek yiyoruz ama radyoaktif olduğunu biliyor muyuz? Tabii bu tehlikeli derecede değil ama az da olsa muz radyoaktif. Muz yediğimizde çok çok az bir radyasyon alıyoruz yani. Bunun korkulacak bir yanı yok onu söyleyelim, yani rahat rahat muz yemeye devam edebilirsin.

10. Ölümsüz bir canlı olan denizanasından bahsedelim...

10. Ölümsüz bir canlı olan denizanasından bahsedelim...

Ölmeyen bir canlı nasıl olabilir, değil mi? Turritopsis dohrnii adlı denizanası neredeyse ölümsüz diyebiliriz. Öldüklerinde hücreler tekrar bir araya geliyor, bir nevi kendi küllerinden doğuyorlar yani!

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11. Beynimiz hiç sönmeyen bir ışık!

11. Beynimiz hiç sönmeyen bir ışık!

İnsan beyni olağanüstü değil mi? Mesela vücut ağırlığının yaklaşık %2'sine denk gelen bir ağırlığı var. Ama enerjinin %20'sini tek başına harcayabiliyor. Biz hiçbir şey yapmadan dursak bile beynimiz hiç durmuyor. Sürekli çalışan beynimizde hiç bitmeyen bir elektrik var kısacası.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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