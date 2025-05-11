Fen Bilgisi Deyince Aklına Sadece Periyodik Tablo Gelenler İçin Fen’i Sevdiren 11 İlginç Gerçek

Ne alaka diye düşünebilirsin ama bu arıların haberleşme yöntemi. Böyle mutlu bir haberi arkadaşlarıyla paylaşmak için arılar dans ediyorlar. Yaptıkları bu dansla aslında arkadaşlarına çiçeğin yerini ve uzaklığını anlatıyorlar. Yani bizim tahmin ettiğimiz gibi mutluluktan bir dans değil ama biz böyle düşünelim, daha eğlenceli olur!