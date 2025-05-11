Fen Bilgisi Deyince Aklına Sadece Periyodik Tablo Gelenler İçin Fen’i Sevdiren 11 İlginç Gerçek
Bilim denilince korkutucu geliyor ama aslında eğlenceli bilgilerle dolu bir alan. Periyodik tablolar, formüller dışında kocaman bir alan fen bilgisi. Fen dersini daha eğlenceli hale getirecek ve hayattan bir şeyler bulabileceğin bu eğlenceli bilgiler nelermiş bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yıldırımın bir enerji boşalması olduğunu biliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Buz kütlesi su üzerinde nasıl durur?
3. Keseli hayvanlardan olan vombatı duymuş muydun?
4. Ahtapotlar denizin uzaylıları diyebilir miyiz?
5. Bir diğer uzaylımız ise su ayısı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Uzay sessizliği diye bir şey var!
7. Arılar çiçek bulduklarında bunu dans ederek haber veriyorlar.
8. Ses suda daha hızlı!
9. Muz radyoaktif desek...
10. Ölümsüz bir canlı olan denizanasından bahsedelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Beynimiz hiç sönmeyen bir ışık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın