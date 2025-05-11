Ortaokul Fen Bilimleri Konularına Ne Kadar Hakimsin?
Bilim gözle başlar ama merakla devam eder! Peki sen ortaokulda öğrendiğin fen bilimleri konularını ne kadar hatırlıyorsun? Bazen “Bu kolaydı ya.” deyip ışık hızında çözeceğin, bazen de “Bunu bir yerden hatırlıyorum ama...” diyeceğin sorular seni bekliyor.
Bilgilerine küçük bir yoklama çekiyoruz!
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1. Bir bitki hücresine ait bazı yapıların olduğu görseli dikkatlice incele. Bu yapılardan hangileri bütün bitki hücrelerinde aynı?
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2. "Ses boşlukta yayılır." ifadesi doğru mu?
3. Devam edelim! Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir değişimdir?
4. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji dönüşümüne örnek değildir?
5. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir.
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6. Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesi olan, Dünya’daki rezervinin yaklaşık %72’si ülkemizde bulunan ve ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılan element, bunlardan hangisi sence?
7. Hımm, devam edelim! Bunlardan hangisi bir adaptasyon örneği olabilir?
8. Aşağıdaki organellerden hangisi yalnızca bitki hücresinde bulunur?
9. Bir cismin kütlesi 500 gram, hacmi 250 cm³’tür. Bu cismin özkütlesi kaç g/cm³’tür?
10. Son olarak şunu soralım: Bu görseldeki adımları tek tek takip ettiğinde hangi çıkışa ulaşırsın?
Mevcut bilgilerini biraz gözden geçirmeni istiyoruz!
Aslında birkaç konu tekrarından sonra bu testi kolaylıkla bitirebilirsin!
Hiç de fena sayılmazsın!
Tebrik ederiz, gayet iyi bir iş çıkardın!
Tebrik ederiz, tüm soruları doğru yanıtladın!
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