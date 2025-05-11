Ortaokul Fen Bilimleri Konularına Ne Kadar Hakimsin?

Birkaç soruyu yanlış cevapladığını gördük. Belki dikkatlice okumadın ya da bir detayı unuttuğun için yanlış şıkkı işaretledin ama olsun. Birkaç kez konu tekrarı yaparsan tüm soruları doğru yanıtlayabilirsin. Tekrar deneyelim!