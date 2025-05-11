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Ortaokul Fen Bilimleri Konularına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Ortaokul Fen Bilimleri Konularına Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 12:01

Bilim gözle başlar ama merakla devam eder! Peki sen ortaokulda öğrendiğin fen bilimleri konularını ne kadar hatırlıyorsun? Bazen “Bu kolaydı ya.” deyip ışık hızında çözeceğin, bazen de “Bunu bir yerden hatırlıyorum ama...” diyeceğin sorular seni bekliyor. 

Bilgilerine küçük bir yoklama çekiyoruz!

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1. Bir bitki hücresine ait bazı yapıların olduğu görseli dikkatlice incele. Bu yapılardan hangileri bütün bitki hücrelerinde aynı?

1. Bir bitki hücresine ait bazı yapıların olduğu görseli dikkatlice incele. Bu yapılardan hangileri bütün bitki hücrelerinde aynı?

2. "Ses boşlukta yayılır." ifadesi doğru mu?

3. Devam edelim! Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir değişimdir?

4. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji dönüşümüne örnek değildir?

5. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir.

5. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir.
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6. Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesi olan, Dünya’daki rezervinin yaklaşık %72’si ülkemizde bulunan ve ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılan element, bunlardan hangisi sence?

7. Hımm, devam edelim! Bunlardan hangisi bir adaptasyon örneği olabilir?

8. Aşağıdaki organellerden hangisi yalnızca bitki hücresinde bulunur?

8. Aşağıdaki organellerden hangisi yalnızca bitki hücresinde bulunur?

9. Bir cismin kütlesi 500 gram, hacmi 250 cm³’tür. Bu cismin özkütlesi kaç g/cm³’tür?

9. Bir cismin kütlesi 500 gram, hacmi 250 cm³’tür. Bu cismin özkütlesi kaç g/cm³’tür?

10. Son olarak şunu soralım: Bu görseldeki adımları tek tek takip ettiğinde hangi çıkışa ulaşırsın?

10. Son olarak şunu soralım: Bu görseldeki adımları tek tek takip ettiğinde hangi çıkışa ulaşırsın?

Mevcut bilgilerini biraz gözden geçirmeni istiyoruz!

Kimine göre zor ama kimine göre zor olan sorular, anlaşılan sana biraz zor gelmiş. Soruları dikkatlice okuyarak yeniden çözebilirsin. Eğer yine bu sonuç metnini görüyorsan fen bilimleri bilgilerini gözden geçirmende fayda var!

Aslında birkaç konu tekrarından sonra bu testi kolaylıkla bitirebilirsin!

Birkaç soruyu yanlış cevapladığını gördük. Belki dikkatlice okumadın ya da bir detayı unuttuğun için yanlış şıkkı işaretledin ama olsun. Birkaç kez konu tekrarı yaparsan tüm soruları doğru yanıtlayabilirsin. Tekrar deneyelim!

Hiç de fena sayılmazsın!

Fen bilimleri konusunda aslında iyisin ama birkaç konuda eksiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuların ne olduğunu gözden geçirerek bilgilerin i tazeleyebilir, testi tekrar çözebilir ve tüm sorulara doğru yanıt verebilirsin. Bizce yapabilirsin bunu, o ışığı sende görüyoruz!

Tebrik ederiz, gayet iyi bir iş çıkardın!

Fen bilimleri konularına epey hakim olduğunu söyleyebiliriz! Detaylı bir şekilde çalışmışsın, eminiz. Konulara genel olarak hakimsin ve okuduğunu hemen anlıyorsun. Sadece 1-2 yanlışın olmuş olabilir, o da doğal yani. Ama dikkatlice okursan nerede yanlış yaptığını hemen bulabilirsin.

Tebrik ederiz, tüm soruları doğru yanıtladın!

Bu sonuç metnini okuyorsan bütün soruları doğru yanıtlamışsın demektir! Fen bilimleri konusunda kimse eline su dökemez. Okuduğunu hemen anlayabiliyor ve hızlı bir şekilde sorulara cevap verebiliyorsun. Açıkçası sonuçlarda nasıl çalıştığını bize anlatırsan senden çok şey öğrenebiliriz!

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Ma Belle
Ma Belle
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