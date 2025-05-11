Zayıflamak İsterken Bağışıklığınızı Zayıflatmayın!

Kilo verme hedefiyle çıktığımız bir yolculukta, çoğu zaman sayılarla fazla meşgul olur, sağlığımızın diğer yönlerini göz ardı ederiz. Oysa hızlı ve kontrolsüz kilo kayıpları, bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir ve bizi hastalıklara açık hale getirebilir. Özellikle mevsim koşullarının dengesiz gittiği, bir yandan da yaz geliyor diye herkesin fazla kilolarını görür hale geldiği bu günlerde bu konuya dikkat çekmek istedim.

Özellikle gelişim çağı gençlerde karşılaştığım hormonal düzensizlikler ve menopoz dönemi kadınlarda ortaya çıkan bazı hastalıkların altında hızlı kilo verme isteğini de bildiğim için bu konuyu fazlaca önemsiyorum.

Peki hem kilo verirken hem de bağışıklığımızı güçlü tutmak mümkün mü? Elbette! Gelin, bu süreci dengede yürütmenin yollarına birlikte bakalım.