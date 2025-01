Hayat Simülasyonu: Gerçeklik, Rüya ve Farkındalık Üzerine Derin Bir Bakış

Dışarısı sizi yönlendirmez, sizin dışarıya verdiğiniz yetkiyle hareket eder. Dışarısı sizi yönlendirmesi siz dışarının sizi yönlendirmesine izin vermiş olursunuz. Rahatsızlık, sorun, hastalık gibi görüp kaçtığınız her şey de aslında mükemmel bir matematikle işleyen simülasyonun bir parçasıdır ve insan dediğimiz bu bedensel yapının ise inanılmaz yetenekleri ve özellikleri vardır.

Duygusal zeka, düşüncelerimiz, algılarımız ve bedensel yeteneklerimiz, bu madde dünyasında katman katman hakimiyet kurmamıza olanak tanır. Her birimiz, bu dünyada herhangi bir kişinin yaptığı her şeyi her birimizin yapabilecek yetenek ve gücü vardır. Bazı insanlar bu yeteneklerini geliştirirken, bazıları onları köreltir. Sistem, her birimize aynı enerjiyi, aynı fırsatı ve aynı yetkiyi sunar fakat bunları kullanıp kullanmama özgürlüğü de bize sunulmuş bir şeydir.

Önemli olan nokta şudur ki hayatımızın ve yaşadıklarımızın sebebinin kendimizden kaynaklandığının farkına varmak, uyanmak durumundayız. Bu farkındalığa ulaşamayanlar, hayat çarkının içinde dışarıyı suçlayarak yaşamaya devam edebilirler. Oysa dışarıda gördüğümüz her şey, bizim iç dünyamızın bir yansımasıdır. Dışarıdaki dalgalanmalara korku ve endişeyle katılırsak, bu duygular hayatımıza yansır. Örneğin, 'Ekonomi ne olacak?' ya da 'Ülkenin durumu ne olacak?' gibi kaygıların tam tersine çözüme odaklandığımızda, çıkmazda zannedilen bir durumda dahi çözümün kendimizde olduğunun şuuruyla hareket ettiğimizde, her türlü yaratımı yapacak yetenekte olduğumuzu bildiğimizde kendi hayatımızı dönüştürebilme, ve anbean uyanış basamaklarını çıkabilme yetkisine sahibiz.

İsteyen fark eder, uyanma yolunda, uyanış basamaklarında kat kat çıkar. Uyanış, tek bir kapı değil, iç içe idrâk kapılarından oluşmaktadır.

Karar verelim, ilerleyelim. Kapıları açalım.

Sevgilerimle

