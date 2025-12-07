onedio
Okka, Kilo, Libre, Dirhem: Hangisi Daha Ağırdır?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.12.2025 - 21:23

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu sefer yarışmacıya dört farklı seçenek içinde 'Hangisi daha ağırdır?' sorusu soruldu. 

Peki, 200 bin TL'Lik sorunun cevabı ne?

Hangisi Daha Ağırdır?

A: 100 kilogram demir

B: 10 okka şeker

C: 10 libre pamuk

D: 10 dirhem çekirdek

Doğru Cevap: B, 10 okka şeker

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
