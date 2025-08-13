Hangimiz Denemedik ki... 2000’li Yıllara Damgasını Vuran Saç Tarzları
2000’li yılların başı denince aklımıza gelen ilk şeylerden biri kesinlikle saçlar! O dönem saçların sadece saç olmadığı, her stilin bir duruşa dönüştüğü zamanlardı. Neredeyse her saç modeli dönemin müzik kliplerinden ya da gençlik dizilerinden ilham alır, düzleştiricilerin kabloları yanacak kadar çok kullanılır ve saç spreyleri adeta havada uçuşurdu!
İşte 2000'leri gerçekten yaşamış herkesin bir dönem mutlaka denediği unutulmaz saç stilleri! 👇
Denemedim diyene inanmayız... Emo kat kat kesimler
Simetri takıntımız varmış gibi muntazam bir şekilde ortadan ikiye ayrılmış saçlar...
O jölenin kokusu hala burnumuzda... Jöle ile dikilmiş kısa diken saçlar
Ruh halini saçlarımızdaki renklerle anlattığımız o model...
Sade ama şık bir görünüm sevenlerin vazgeçilmezi içe kıvrık fön!
Hafif elektriklenmiş, dalga dalga ama düzenli
Her kıvrım bir başkaldırı olduğu... Zikzak Ayırma!
Sadece saç değil, bambaşka bir tavırdı... Bonus Kafa!
