Hangimiz Denemedik ki... 2000'li Yıllara Damgasını Vuran Saç Tarzları

Hangimiz Denemedik ki... 2000’li Yıllara Damgasını Vuran Saç Tarzları

13.08.2025 - 12:20

2000’li yılların başı denince aklımıza gelen ilk şeylerden biri kesinlikle saçlar! O dönem saçların sadece saç olmadığı, her stilin bir duruşa dönüştüğü zamanlardı. Neredeyse her saç modeli dönemin müzik kliplerinden ya da gençlik dizilerinden ilham alır, düzleştiricilerin kabloları yanacak kadar çok kullanılır ve saç spreyleri adeta havada uçuşurdu!

İşte 2000'leri gerçekten yaşamış herkesin bir dönem mutlaka denediği unutulmaz saç stilleri! 👇

Denemedim diyene inanmayız... Emo kat kat kesimler

Kat kat kesilmiş, alnı örten kahküllerle yaşanan ergenlik fırtınaları, siyaha boyalı uçlar ve bol katlı kesimler... adeta melankolinin saça yansıyan haliydi!

Simetri takıntımız varmış gibi muntazam bir şekilde ortadan ikiye ayrılmış saçlar...

Her şeyin simetrik olması gerektiğine inandığımız bir dönemdi bu... Saçlar mutlaka ortadan ikiye ayrılır, milimetrik şekilde eşitlenirdi. O dönemler ne saç köpüğü vardı ne sabitleyici önemli olan tek şey ortadan ikiye ayrılmış simetrik saçlardı!

O jölenin kokusu hala burnumuzda... Jöle ile dikilmiş kısa diken saçlar

Sabahları okula gitmeden önce aynanın karşısında dakikalarca o jöle uğraşmak, 2000’li yılların cool saç tarzı tanımlarından biriydi. Saçlar ne kadar dikilirse, o kadar havalıydı!

Ruh halini saçlarımızdaki renklerle anlattığımız o model...

2000’lerin başında “Dirrty” klibini izleyip de kuaföre gitmeyen var mıydı? O dönemin en ikonik saç stillerinden biri Christina Aguilera'nın platin sarısına atılmış simsiyah kalın tutamları, gençliğimizin 'asi ama parıltılı' yanını tam anlamıyla yansıtıyordu…

Sade ama şık bir görünüm sevenlerin vazgeçilmezi içe kıvrık fön!

Düzleştiriciyle saçın sadece uçlarının dışa doğru kıvrılması bir dönem neredeyse üniforma gibiydi. Flicked ends stili, hem yüz hatlarını belirginleştirir hem de fotoğraflarda ekstra havalı dururdu!

Hafif elektriklenmiş, dalga dalga ama düzenli

Kırıştırıcı maşayla yapılan bu saç modeli, namı diğer Crimped Hair 2000’lerin en ikonik görünümlerinden biriydi! Özellikle Jennifer Lopez, Christina Aguilera gibi isimlerin kırmızı halılarda sık sık bu saçla görüldüğü vazgeçilmez bir modeldi!

Her kıvrım bir başkaldırı olduğu... Zikzak Ayırma!

Sıradan ayırma çizgisi mi? Asla! Tarakların sivri ucuyla yaratılan zikzak ayrım stili, özellikle gençlerin gözdesiydi. Saçlar zigzag şeklinde ayrılır, o çizginin belirgin olması için şekillendirici sprey sıkılırdı.

Sadece saç değil, bambaşka bir tavırdı... Bonus Kafa!

