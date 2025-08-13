Hangimiz Denemedik ki... 2000’li Yıllara Damgasını Vuran Saç Tarzları

2000’li yılların başı denince aklımıza gelen ilk şeylerden biri kesinlikle saçlar! O dönem saçların sadece saç olmadığı, her stilin bir duruşa dönüştüğü zamanlardı. Neredeyse her saç modeli dönemin müzik kliplerinden ya da gençlik dizilerinden ilham alır, düzleştiricilerin kabloları yanacak kadar çok kullanılır ve saç spreyleri adeta havada uçuşurdu!

İşte 2000'leri gerçekten yaşamış herkesin bir dönem mutlaka denediği unutulmaz saç stilleri! 👇