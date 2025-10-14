Hangi Yol Filmi Sana Göre?
Senin için yol ne ifade ediyor? Yeni keşifler mi? Yoksa yeni hikayeler mi? Macera mı? Dinginlik mi? Sen bize seyahat anlayışını anlat, biz de sana yol filmi önerelim. Bakalım senin yol filmin hangisi... Hemen öğrenmek için teste başla!
1. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce arabada ilk açtığın şey ne olur?
2. Yolda en sevdiğin manzara hangisi?
3. Yolculuk sırasında sana en uygun rol bunlardan hangisi?
4. Yolculuk ayakkabını seçer misin?
5. Yolda lastik patladı, ne yaparsın?
6. Bir yolculuk senin için ne ifade ediyor?
7. 12 saatlik bir yolculukta konaklamadan yolu tek seferde bitirir misin?
8. Yolculuk senin için daha çok…
Into The Wild!
The Motorcycle Diaries!
The Trip to Italy!
Little Miss Sunshine
