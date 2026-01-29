Hangi Ünlü Queen Şarkısı Senin Hayat Felsefeni Anlatıyor?
Hazırsan sahne ışıklarını açıyoruz! Testimizde günlük hayattaki küçük tercihlerin, hayata bakış açın ve iç sesin bir Queen şarkısına dönüşüyor. Biraz iddialı, biraz duygusal, biraz da büyük laflar var. Haydi başlayalım!
1. Hayatta seni en çok motive eden şey hangisi?
2. Bir partide veya sosyal bir ortamda genellikle hangi rolde olursun?
3. Hayallerin hakkında ne düşünüyorsun?
4. Seni en iyi tanımlayan doğa olayı bunlardan hangisi?
5. Risk almayı sever misin?
6. Bir sanat seçmen gerekse?
7. Hayatta seni en çok tetikleyen söylem bunlardan hangisi?
8. Son olarak sahne senin olsa ne yapardın?
We Are the Champions!
I Want to Break Free!
Bohemian Rhapsody!
