Hangi Osmanlı Padişahı İstanbul’u İki Kez Kuşatmıştır?
ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de 11 Aralık Perşembe günü sorulan “Hangi Osmanlı padişahı İstanbul’u iki kez kuşatmıştır?” sorusu tarih sevenleri ekrana kilitledi. İşte sorunun doğru cevabı ve kısa açıklaması…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi Osmanlı padişahı İstanbul’u iki kez kuşatmıştır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın