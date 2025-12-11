onedio
Hangi Osmanlı Padişahı İstanbul’u İki Kez Kuşatmıştır?

Hangi Osmanlı Padişahı İstanbul'u İki Kez Kuşatmıştır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
11.12.2025 - 22:54

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de 11 Aralık Perşembe günü sorulan “Hangi Osmanlı padişahı İstanbul’u iki kez kuşatmıştır?” sorusu tarih sevenleri ekrana kilitledi. İşte sorunun doğru cevabı ve kısa açıklaması…

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul’u iki kez kuşatmıştır?

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul’u iki kez kuşatmıştır?

A: Yıldırım Bayezid

B: Çelebi Mehmed

C: Yavuz Sultan Selim

D: Fatih Sultan Mehmed

Doğru Cevap: A: Yıldırım Bayezid

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
