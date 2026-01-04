onedio
04.01.2026 - 20:32

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker Kanal D ekranlarında başladı. Programın ilk bölümü yoğun ilgi gördü. 500.000 TL'lik soru merak edildi ve Google'da aratılmaya başlandı.

'Hangi Filmde Gulyabani Karakteri Yer Almaktadır?' sorusunun cevabı içeriğimizde...

Hangi Filmde Gulyabani Karakteri Yer Almaktadır?

A) Süt Kardeşler

B) Şaban Oğlu Şaban

C) Tosun Paşa

D) Çöpçüler Kralı

Doğru Cevap: A, Süt Kardeşler

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
