Hangi Çizgi Film Karakterisin?
Hangi Çizgi Film Karakterisin?
Çizgi filmler çocukluğumuzun en tatlı anılarına şahitlik etmiştir. Pazar sabahları heyecanla kalkıp izlediğin, merakla yeni bölümünü beklediğin çizgi filmleri hatırlıyor musun? 🧸 Sence sen hangi çizgi film karakterine benziyorsun? Öğrenmeye ne dersin? O zaman teste geçelim. 🥰👇
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1. Öncelikle, cinsiyetini öğrenelim.
2. Sen nasıl bir çocukluk geçirdin?
3. Çocukken canın sıkıldığında ne yapardın?
4. Çocukken, market poşetinden ne çıkınca havalara uçardın?
5. Peki, sen yaramaz bir çocuk muydun?
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6. Çocukken en sevdiğin çizgi film hangisiydi?
7. Çocukken bunlardan hangisini birden çok kez yaptın?
8. Çocukken oynamayı en sevdiğin oyun neydi?
9. Peki çocukluk dendiğinde, aklına ilk hangi duygu geliyor?
10. Son olarak, çocukken en sevdiğin oyuncağın neydi?
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Jerry!
Johnny Bravo!
Tweety!
Şirine!
Temel Reis!
Garfield!
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