Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Hangi Çizgi Film Karakterisin?

Hangi Çizgi Film Karakterisin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 10:01

Çizgi filmler çocukluğumuzun en tatlı anılarına şahitlik etmiştir. Pazar sabahları heyecanla kalkıp izlediğin, merakla yeni bölümünü beklediğin çizgi filmleri hatırlıyor musun? 🧸 Sence sen hangi çizgi film karakterine benziyorsun? Öğrenmeye ne dersin? O zaman teste geçelim. 🥰👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle, cinsiyetini öğrenelim.

2. Sen nasıl bir çocukluk geçirdin?

3. Çocukken canın sıkıldığında ne yapardın?

4. Çocukken, market poşetinden ne çıkınca havalara uçardın?

5. Peki, sen yaramaz bir çocuk muydun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Çocukken en sevdiğin çizgi film hangisiydi?

7. Çocukken bunlardan hangisini birden çok kez yaptın?

8. Çocukken oynamayı en sevdiğin oyun neydi?

9. Peki çocukluk dendiğinde, aklına ilk hangi duygu geliyor?

10. Son olarak, çocukken en sevdiğin oyuncağın neydi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Jerry!

Jerry!

Verdiğin cevaplara göre sen Jerry olurdun! Verdiğin cevaplara göre sen Jerry olurdun Özgür, kurnaz ve zeki olan bu karakter, tam sana göre. Çocukluğunun hareketli ve heyecan dolu geçtiğini söyleyebiliriz. 😇 Belki de bu yüzden, enerjin ve merakınla ebeveynlerini bir hayli uğraştırmış olabilirsin. Çocukken seni, dışarıda arkadaşlarınla maceralar yaşarken veya evde, yeni ve heyecan verici oyunlar üretirken bulabilirdik. Belki de kardeşin varsa, onunla olan ilişkin Tom ve Jerry'nin kıyasıya rekabetine benziyordur. Senin özgürlükçü ruhun ve hızlı düşünme yeteneğin, seni daha sakin ve durağan bir yaşam tarzından uzaklaştırıyor. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🐥👇

Johnny Bravo!

Johnny Bravo!

Verdiğin cevaplara göre sen Johnny Bravo olurdun! Enerjik ve hareketli hayatın, özgürlükçü tavrın ve kendine has kişiliğinle dolu dolu, deli dolu bir çocukluk geçirdin. Oyun parklarında her zaman en önde koşan, en yükseğe tırmanan ve en hızlı kayan sen olurdun. Bu yüzden ebeveynlerini de bir hayli uğraştırmış olabilirsin. Ancak onlar da senin bu enerjik ve özgür ruhunu seviyorlardı. 🤗 Özgüvenin ve karizman, seni her zaman arkadaşların arasında popüler biri haline getirdi. Herkes seninle vakit geçirmek, seninle oyun oynamak isterdi. Ortamda ilgi odağı olmayı seven bir çocuktun. Belki de bu yüzden biraz yaramazlık yapmayı da ihmal etmezdin. 🕺💃  Ancak bu senin doğanın bir parçasıydı ve herkes seni olduğun gibi kabul ediyordu. Sence doğru tahmin ettik mi? Yorumlarda buluşalım! 👇🥰

Tweety!

Tweety!

Verdiğin cevaplara göre sen Tweety olurdun! Sevimli ve sakin hareketlerinle çevrendeki herkesi kendine hayran bırakan bir çocuktun. Bu yüzden çocukluğunda genellikle koruma altında tutulan, yaramazlık yapmayı pek sevmeyen bir çocuktun. Ancak bu, senin de hınzırca fikirler üretmediğin anlamına gelmez, elbette senin de kendine has, masumane yaramazlıkların vardı. 😼 Güvenilir ve uyumlu kişiliğin, çevrendeki çocuklarla uyum sağlamanı kolaylaştırırdı. Ayrıca kedilerle de aran çok iyiydi. 🥰 Ebeveynlerinin gözünde her zaman tatlı ve sevimli bir çocuk oldun. Sence bildik mi?Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 👇🐥

Şirine!

Şirine!

Verdiğin cevaplara göre sen Şirine olurdun! Masumiyetin ve sevimlilikle dolu hareketlerinle, nereye gidersen git, herkesin dikkatini çeker ve her ortamın gözdesi olurdun. Diğer çocuklar seninle vakit geçirmek için can atar, enerjik ve cana yakın kişiliğin onları etkilerdi. Belki de okulda en çok saçı çekilen kızlardan biri olabilirdin, çünkü herkes senin enerjini severdi. 🐥🥰 Yaramazlık yapmayı pek sevmez, hassas ve naif kalbinle her zaman doğru olanı yapmaya çalışırdın. Ancak, duygusal yapın nedeniyle, sınırların dışına çıkmayı pek tercih etmezdin.🤔Bilinmeyene adım atmak yerine, güvende ve tanıdık olanı tercih ederdin. Eee ne düşünüyorsun? 🧡👇

Temel Reis!

Temel Reis!

Verdiğin cevaplara göre sen Temel Reis olurdun! Abur cuburlara olan tutkun, oyun oynamaya olan düşkünlüğün ve genelde sakin bir mizaca sahip oluşunla ilginç bir karaktere sahiptin. Özellikle ıspanağa bayılıyordun! 🥰 🧸 Sıradan bir çocuk olmanın ötesinde, çevrendeki diğer insanlara göre daha güçlü bir yapın vardı. Bu, belki de maceracı ve meraklı ruhunu yansıtıyordu. Yeni oyunlar keşfetmek, yeni deneyimler yaşamak senin için vazgeçilmez bir tutkuydu. 🥳 Çocukluğun boyunca  yaşıtın olan kızlarla ve erkeklerle kurduğun sevimli arkadaşlıklar da unutulmazdı. Bu arkadaşlıklar, senin sakin, uyumlu ve tatlı bir çocuk olduğunu kanıtlıyor. Sonuç olarak, çocukluk yıllarının eğlenceli ve keyifli geçtiğini söyleyebiliriz. Eee bildik mi? Yorumlarda buluşalım. 👇🕺

Garfield!

Garfield!

Verdiğin cevaplara göre sen Garfield olurdun! Uyumayı, yemek yemeyi ve çevrendekilerle iletişim kurmayı seven bir yapıya sahiptin. Üşengeçliğin, aslında sakin ve huzurlu bir kişiliğin yansıması. Ancak bu durum, senin zaman zaman yaramazlık yapmadığın anlamına gelmiyor. Çünkü sen, bir yandan da özgür ruhunun getirdiği merak ve sorgulama özelliğiyle dolu bir çocuktun. Oyuncaklarına ve yemeklerine düşkün bir yapıya sahiptin.🤗 Marjinal kişiliğin, seni genelde herkesle arkadaş olmaktan alıkoyardı. Bu sayede sevmediğin çocuklarla oynamak zorunda kalmazdın. Ayrıca seninle aynı dili konuşabilen, seni anlayabilen kişilerle keyifli vakit geçirir, onlarla oyunlar oynardın. Sence benziyor musun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 🧡👇

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın