Hangi Animasyon Film Senin İçin Yapılmış?
Hangi Animasyon Film Senin İçin Yapılmış?
Son yıllarda animasyon filmleri büyük ilgi görürken eminiz ki sen de içlerinden en az bir tanesini izlemişsindir. Hangi animasyon filminin senin için yapıldığını, sana yönelteceğimiz sorularla beraber öğreneceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir sabah uyandığında kapının önünde büyülü bir harita buldun. Bu harita seni nereye götürür?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Arkadaşlarınla spontane bir macera planlıyorsun. İlk durağınız neresi olur?
3. Bir gün bir hayvanın konuşabildiğini fark ettin. Hangi hayvanın seninle konuşmasını isterdin?
4. Büyülü bir iksir buldun ve bir güç kazanabileceğini öğrendin. Hangi gücü seçerdin?
5. Devam edelim! Bir hazine avına çıkıyorsun. Ekibinde hangi karakterler olsun isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın