Hangi Animasyon Film Senin İçin Yapılmış?

Seçtiğin yanıtlara göre 'The Incredibles' senin için yapılmış! Süper güçlerin olmasa bile, ailen ve sevdiklerin için her şeyi yapabilecek birisin. Parr ailesi gibi, sen de birlikte olmanın ve takım çalışmasının gücüne inanıyorsun. Her ne kadar zorluklarla karşılaşsan da, onları aşmak için cesaret ve kararlılık gösteriyorsun. Ailenle olan bağlarını güçlendirecek ve sana kahraman olmanın ne demek olduğunu yeniden hatırlatacak bu film, tam sana göre!