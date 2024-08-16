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Hangi Animasyon Film Senin İçin Yapılmış?

etiket Hangi Animasyon Film Senin İçin Yapılmış?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 10:31

Son yıllarda animasyon filmleri büyük ilgi görürken eminiz ki sen de içlerinden en az bir tanesini izlemişsindir. Hangi animasyon filminin senin için yapıldığını, sana yönelteceğimiz sorularla beraber öğreneceğiz!

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1. Bir sabah uyandığında kapının önünde büyülü bir harita buldun. Bu harita seni nereye götürür?

2. Arkadaşlarınla spontane bir macera planlıyorsun. İlk durağınız neresi olur?

3. Bir gün bir hayvanın konuşabildiğini fark ettin. Hangi hayvanın seninle konuşmasını isterdin?

4. Büyülü bir iksir buldun ve bir güç kazanabileceğini öğrendin. Hangi gücü seçerdin?

5. Devam edelim! Bir hazine avına çıkıyorsun. Ekibinde hangi karakterler olsun isterdin?

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6. Gizemli bir kutu buldun ve içinden ne çıkacağını merak ediyorsun. Kutunun içinden ne çıksın isterdin?

7. Bir film karakteri olsaydın, hangi hikayede yer almak isterdin?

8. Şimdi de bir parti düzeneleyeceksin diyelim. Bir parti teması seçer misin?

9. Bir kitap yazıyorsun diyelim, hikayenin ana teması ne olacak?

10. Son sorudayız! Bir rüya görüyorsun ve rüyanın sonunda hangi mesajı alıyorsun?

Spider-Man: Into the Spider-Verse!

Spider-Man: Into the Spider-Verse!

Seçtiğin yanıtlara göre 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' senin için yapılmış! Sen, maceracı ruhunla ve farklı dünyaları keşfetme arzunla Miles Morales'in hikayesine çok benziyorsun. Kendine inanmanın ve cesur olmanın önemini biliyorsun. Zorluklar karşısında pes etmeyen, her zaman yeni yollar arayan ve arkadaşlarının desteğini her zaman yanında hisseden birisin. Çoklu evrenlerde geçen bu heyecan dolu macera, tam sana göre!

Inside Out!

Inside Out!

Seçtiğin yanıtlara göre 'Inside Out' senin için yapılmış! Duygularınla güçlü bir bağın var ve empati yeteneğin oldukça gelişmiş. Riley gibi, hayatındaki duygusal değişimleri yönetme konusunda yeteneklisin. Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti gibi duygularının farkındasın ve bu duyguların hayatını nasıl şekillendirdiğini anlıyorsun. İçsel dünyanı ve duygusal yolculuğunu anlamlandırmana yardımcı olacak bu film, tam sana göre!

Coco!

Coco!

Seçtiğin yanıtlara göre 'Coco' senin için yapılmış! Aile bağları ve gelenekler senin için çok önemli. Miguel gibi, sen de köklerine bağlısın ve aileni onurlandırmak istiyorsun. Müzik ve sanat senin için vazgeçilmez ve bu alanlarda kendini ifade etmekten hoşlanıyorsun. Geçmişinle barışık olmanın ve geleceğe umutla bakmanın önemini biliyorsun. Bu duygusal ve kültürel zenginliklerle dolu film, tam sana göre!

The Incredibles!

The Incredibles!

Seçtiğin yanıtlara göre 'The Incredibles' senin için yapılmış! Süper güçlerin olmasa bile, ailen ve sevdiklerin için her şeyi yapabilecek birisin. Parr ailesi gibi, sen de birlikte olmanın ve takım çalışmasının gücüne inanıyorsun. Her ne kadar zorluklarla karşılaşsan da, onları aşmak için cesaret ve kararlılık gösteriyorsun. Ailenle olan bağlarını güçlendirecek ve sana kahraman olmanın ne demek olduğunu yeniden hatırlatacak bu film, tam sana göre!

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