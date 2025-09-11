onedio
Hangi Adın Almanca Karşılığı Hans'tır? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 22:15

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda yöneltilen sorulardan biri dil bilgisine dayalıydı. Yarışmacıya “Hangi adın Almanca karşılığı Hans’tır?” sorusu soruldu. Hem isimlerin farklı dillerdeki karşılıklarını öğrenmek isteyenler hem de yarışmanın takipçileri, bu sorunun cevabını merak ederek araştırmaya başladı.

İşte 200.000 TL'lik sorunun cevabı...

Hangi adın Almanca karşılığı Hans'tır?

A- Yahya

B- Harun

C- Yakup

D- Hasan

Cevap A, yani Yahya

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
