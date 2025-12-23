onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Habertürk Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci Emrullah Erdinç Serbest Kaldı

Habertürk Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci Emrullah Erdinç Serbest Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2025 - 19:55

Gazeteci Emrullah Erdinç, Habertürk çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Erdinç, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği hâkimlik tarafından serbest kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Spikerler ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon genişletilmişti.

Spikerler ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon genişletilmişti.

Dün akşam saatlerinde gazeteci Emrullah Erdinç de polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Dün geceyi nezarette geçiren Emrullah Erdinç, bugün savcı karşısında ifade verdi ve mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Emrullah Erdinç’in serbest kalmasına karar verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın