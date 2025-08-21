onedio
Güzel ve Eğlenceli Bir Hafta Sonu Geçirmek İsteyen İstanbullular İçin 8 Tavsiye

21.08.2025 - 12:11

İstanbul zor bir şehir ve bu zor şehirde kendini hafta sonuna atmak başlı başına bir olay. Peki hafta sonu geldiğinde o kısa zamanı değerlendirmek için neler yapabilirsin? İster kendi başına, ister ailenle, ister arkadaşlarınla yapabileceğin hoş İstanbul deneyimlerini sıraladık. Bunları yapmamışsan zaten kendine İstanbullu dememelisin!

1. Tarihi Yarımada'da tarih yolculuğu

Hem eğlenceli hem öğretici bir aktivite. Sultanahmet Meydanı’nı, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret ederek Osmanlı ve Bizans tarihine dalıp 'vay be neler neler yaşanmış' diyerek zihninizi zenginleştirebilirsiniz. Kapalıçarşı'da tur atıp Eminönü'nde balık ekmek yemeyi de unutmadan!

2. Boğaz’da keyifli bir tekne turu

İstanbul'un tadı boğazdan gelir. 'Şu an aziz şehir İstanbul'dayım' hissiyatını daha hangi etkinlik verebilir bilmiyoruz. Şöyle gün batımına doğru martıları simitle beslediğiniz bir tekne turu, hem romantik hem de eğlenceli bir seçenek. Overthink'e çok düşmeden...

3. Belgrad Ormanı'nda doğa ile iç içe anlar

İstanbul'da kelimenin tam anlamıyla nefes alabilmek için elbette İstanbul'un akciğerlerine başvuracağız. Yürüyüş parkurunda temiz havayı içinize çekin, piknik alanlarında ailenizle veya arkadaşlarınızla mangal yapın, çocuklar güle oynaya koştursun. Termosları çay veya kahveyle doldurup ufaktan bir kahvaltı deneyimi de yaşayabilirsiniz.

4. Bu kadar uzaklaşmak sizi kesmediyse: İstanbul'un uçlarında gezi

Belgrada falan bizi kesmez biraz daha uzaklaşmak lazım diyenler, şehir dışına kısa bir yolculuk yaparak doğayla baş başa bir hafta sonu geçirebilir. Nehir kenarında yürüyüş, kano veya romantik bir konaklama için Ağva ideal. Karadeniz kıyısında taze balık yiyip sahilde yürüyüş yapabileceğiniz Garipçe Köyü de gidilmesi gereken yerlerden.

5. Günübirlik huzurlu bir Adalar gezisi

İstanbul'un adaları, İstanbul’un gürültüsünden uzaklaşmak için harika bir kaçış noktası. Öncelikle bisiklet kiralayarak adayı keşfedin. Büyükada’nın tarihi köşkleri ve manzaralı yolları sizi büyüleyecek. Aya Yorgi Tepesi’ne çıkarak muhteşem bir Boğaz manzarası görün. Deniz kenarında balık restoranlarında yemek yiyin. Ailenizle birlikte böyle bir gün geçirdikten sonra yeni haftaya kötü başlama şansınız çok az.

6. Kadıköy ve Moda'da "chill" bir gün

Anadolu Yakası’nın en canlı noktalarından Kadıköy ve Moda, her daim rahat bir atmosfer sunuyor. Moda Sahili’nde yürüyüş yapın ve deniz kenarında kahve için. Bağdat Caddesi’nde alışveriş yapın veya restoranlarda yemek yiyin. Hazır geziyorken Kadıköy Çarşısı’nda sokak lezzetlerini deneyin. Böylece Anadolu yakasının hakkını verdiğiniz bir gün geçirmiş olacaksınız.

7. O müzeden diğerine gittiğiniz müze gezisi

İstanbul müzecilik anlamında misafirlerine ayet doyurucu seçenekler sunuyor. Oyuncak Müzesi'nden Rahmi Koç'a, Miniatürk'ten İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne gidebileceğiniz birçok seçenek var. En azından bir hafta sonunuzu mutlaka müzelerde değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

8. Ücretsiz etkinlikleriyle İstanbullular için yeni eğlence noktası: THE VIBE YARD!

İstanbul’da yeni bir festival alanı doğuyor; müziğin, lezzetin, sinemanın ve eğlencenin vibe’ı tüm şehre yayılıyor: THE VIBE YARD!

İstanbul’un kültür ve eğlence haritasına yepyeni bir soluk geliyor. Forum İstanbul’un arka bahçesinde konumlanan THE VIBE YARD, 9 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında her hafta katılımcılarına deneyim odaklı bir festival atmosferi sunmaya hazırlanıyor. Hem de etkinlikler ücretsiz!

THE VIBE YARD, şehrin kaosundan uzak ama enerjisinden kopmadan; kültürel ve sanatsal etkinliklerin bir araya geldiği bir nefes alanı. İstanbul’un merkezinde, açık havada kurulacak bu özel alanda hafta sonları boyunca birbirinden farklı temalarda etkinlikler, konserler, film gösterimleri ve gastronomik deneyimler yer alacak.

THE VIBE YARD, sadece bir etkinlik alanı değil; aynı zamanda şehir yaşamının temposuna kısa bir mola vermek isteyenler için yeni bir sosyal yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Katılımcılarına hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir atmosfer sunmayı hedefleyen etkinlik serisi, her yaştan ziyaretçiye hitap eden içeriğiyle dikkat çekiyor.

Ağustos ayı itibarıyla İstanbul’un en 'vibe' köşelerinden biri olmaya aday THE VIBE YARD, yazın en keyifli anlarını yaşamak isteyen herkesi Forum İstanbul’un arka bahçesine davet ediyor.

