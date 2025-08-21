Güzel ve Eğlenceli Bir Hafta Sonu Geçirmek İsteyen İstanbullular İçin 8 Tavsiye

THE VIBE YARD, şehrin kaosundan uzak ama enerjisinden kopmadan; kültürel ve sanatsal etkinliklerin bir araya geldiği bir nefes alanı. İstanbul’un merkezinde, açık havada kurulacak bu özel alanda hafta sonları boyunca birbirinden farklı temalarda etkinlikler, konserler, film gösterimleri ve gastronomik deneyimler yer alacak.

THE VIBE YARD, sadece bir etkinlik alanı değil; aynı zamanda şehir yaşamının temposuna kısa bir mola vermek isteyenler için yeni bir sosyal yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Katılımcılarına hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir atmosfer sunmayı hedefleyen etkinlik serisi, her yaştan ziyaretçiye hitap eden içeriğiyle dikkat çekiyor.

Ağustos ayı itibarıyla İstanbul’un en 'vibe' köşelerinden biri olmaya aday THE VIBE YARD, yazın en keyifli anlarını yaşamak isteyen herkesi Forum İstanbul’un arka bahçesine davet ediyor.