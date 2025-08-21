Güzel ve Eğlenceli Bir Hafta Sonu Geçirmek İsteyen İstanbullular İçin 8 Tavsiye
İstanbul zor bir şehir ve bu zor şehirde kendini hafta sonuna atmak başlı başına bir olay. Peki hafta sonu geldiğinde o kısa zamanı değerlendirmek için neler yapabilirsin? İster kendi başına, ister ailenle, ister arkadaşlarınla yapabileceğin hoş İstanbul deneyimlerini sıraladık. Bunları yapmamışsan zaten kendine İstanbullu dememelisin!
1. Tarihi Yarımada'da tarih yolculuğu
2. Boğaz’da keyifli bir tekne turu
3. Belgrad Ormanı'nda doğa ile iç içe anlar
4. Bu kadar uzaklaşmak sizi kesmediyse: İstanbul'un uçlarında gezi
5. Günübirlik huzurlu bir Adalar gezisi
6. Kadıköy ve Moda'da "chill" bir gün
7. O müzeden diğerine gittiğiniz müze gezisi
8. Ücretsiz etkinlikleriyle İstanbullular için yeni eğlence noktası: THE VIBE YARD!
